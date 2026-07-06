Trump reconoce que habló con Infantino para quitar la roja a Balogun: «Pedí una revisión, no era falta»

Donald Trump ha reconocido que pidió a Gianni Infantino que «revisara» la tarjeta roja que Folarin Balogun, goleador de Estados Unidos, vio en el encuentro ante Bosnia y que le impedía jugar ante Bélgica en octavos. La FIFA, en una decisión insólita, puso en suspenso la sanción de un partido, en un caso que ha levantado gran polémica en el mundo del fútbol.

«Lo único que hice fue pedir una revisión porque no me pareció que fuera falta», ha dicho Donald Trump, confirmando que habló con Infantino, presidente de la FIFA, sobre esta jugada. «No fue falta, ni siquiera fue una infracción. Vi la jugada y fueron dos jugadores corriendo a toda velocidad que, por casualidad, chocaron entre sí», ha añadido el presidente de los Estados Unidos en una charla con los periodistas en el Despacho Oval.

La FIFA revocó la tarjeta roja que vio Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, ante Bosnia en el encuentro de dieciseisavos. Este jugador, que lleva tres goles en el Mundial, tenía que perderse el duelo de octavos contra Bélgica. Sin embargo, la FIFA le suspendió la sanción durante un año, sin aplicar en la práctica esa cartulina roja que supone no poder jugar el siguiente encuentro.

«De conformidad con el artículo 27, la suspensión automática del jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un año», dijo la FIFA, con ese artículo que establece que «el órgano judicial podrá decidir suspender, total o parcialmente, la aplicación de una medida disciplinaria».

Lo llamativo de esta decisión de la FIFA es que Donald Trump intercedió al hablar con Gianni Infantino sobre esta jugada. El presidente de los Estados Unidos lo reconoce. «No les dije qué tenían que hacer, no puedo decirles qué hacer, lo único que hice fue pedir una revisión», ha señalado Trump. Y la FIFA hizo caso: lo revisó y dejó en suspenso esa roja.

Además, Donald Trump ha calificado como «decisión realmente brillante» quitarle la tarjeta roja a Balogun y ha comentado que la decisión del árbitro del partido ante Bosnia fue «horrible». También ha dicho que el colegiado de ese encuentro, el brasileño Raphael Claus, es «sospechoso si revisas su historial»: Tomó una decisión que nadie podía creer. Es nuestro mejor o uno de nuestros mejores jugadores».