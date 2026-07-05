La FIFA suspende la sanción a la estrella de Estados Unidos, podrá jugar los octavos y Trump lo celebra: «¡Gracias!»

Gran polémica en el Mundial 2026. La FIFA ha revocado la tarjeta roja que vio Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, que ahora podrá jugar con su selección -anfitriona del torneo- ante Bélgica en octavos. Es una decisión insólita: Bagolun vio la roja en el duelo ante Bosnia por una dura entrada por detrás, por lo que se tenía que perder el siguiente encuentro, pero la FIFA le levanta la suspensión. Y Donald Trump lo agradece con un mensaje de agradecimiento.

«De conformidad con el artículo 27, la suspensión automática del jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un año», dice la FIFA, con ese artículo que establece que «el órgano judicial podrá decidir suspender, total o parcialmente, la aplicación de una medida disciplinaria».

Es una decisión totalmente novedosa. La cartulina roja era clara, ya que Bagolun, futbolista del Mónaco, hizo una dura entrada por detrás. Fue expulsado en ese encuentro de dieciseisavos ante Bosnia, por lo que no podía jugar ahora ante Bélgica en octavos… pero la FIFA revoca la roja.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha agradecido a la FIFA esta polémica decisión. «Gracias, FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia», ha escrito en su red social Truth Social.

Bagolun es una de las grandes figuras de Estados Unidos, que entrena Mauricio Pochettino. Lleva tres goles y es clave en el equipo estadounidense, que busca en este Mundial en el que es anfitriona su mejor participación histórica (la mejor fue en 2002, cuando llegó a cuartos).

Si bien la entrada por detrás ante Bosnia fue involuntaria, sí que era merecedora de cartulina roja por su dureza. Así fue. Bagolun, que había marcado gol en ese encuentro, fue expulsado y se perdía este duelo ante Bélgica en octavos. Sin embargo, estará disponible para Pochettino por esta medida de gracia de la FIFA, una decisión insólita que ya trae mucha polémica.