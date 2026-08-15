Crisis migratoria en Ceuta, última hora en directo | Frontera blindada y máxima tensión ante un posible nuevo asalto

La crisis migratoria en Ceuta entra en una jornada decisiva este sábado, 15 de agosto, después de semanas marcadas por la llegada masiva de miles de personas, el refuerzo sin precedentes de la frontera y una creciente tensión política entre España y Marruecos. Mientras las autoridades mantienen un amplio despliegue de seguridad en el entorno de El Tarajal ante el temor a nuevos intentos de entrada, la ciudad sigue afrontando las consecuencias de una de las mayores emergencias migratorias de su historia reciente.

Ceuta mantiene el máximo nivel de vigilancia en la frontera

La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército continúan desplegados en los principales puntos fronterizos tras las alertas sobre posibles nuevos movimientos migratorios. España y Marruecos han reforzado la vigilancia en ambos lados de la frontera, mientras el Gobierno sigue evaluando la situación sobre el terreno. Al mismo tiempo, persiste la preocupación por los miles de migrantes que aún permanecen en la ciudad, la saturación de los recursos de acogida y el incremento de la presión sobre los servicios públicos.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta

La actualidad de Ceuta sigue marcada por la evolución de la frontera, las operaciones de control y la situación humanitaria de las personas que permanecen en la ciudad. En este directo te contamos todas las novedades sobre el despliegue policial y militar, las decisiones del Gobierno, las reacciones internacionales y cualquier incidencia relacionada con una crisis que mantiene la atención de España y de la Unión Europea.