Crisis migratoria en Ceuta, última hora en directo | Frontera blindada y máxima tensión ante un posible nuevo asalto
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta
La crisis migratoria en Ceuta entra en una jornada decisiva este sábado, 15 de agosto, después de semanas marcadas por la llegada masiva de miles de personas, el refuerzo sin precedentes de la frontera y una creciente tensión política entre España y Marruecos. Mientras las autoridades mantienen un amplio despliegue de seguridad en el entorno de El Tarajal ante el temor a nuevos intentos de entrada, la ciudad sigue afrontando las consecuencias de una de las mayores emergencias migratorias de su historia reciente.
Ceuta mantiene el máximo nivel de vigilancia en la frontera
La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército continúan desplegados en los principales puntos fronterizos tras las alertas sobre posibles nuevos movimientos migratorios. España y Marruecos han reforzado la vigilancia en ambos lados de la frontera, mientras el Gobierno sigue evaluando la situación sobre el terreno. Al mismo tiempo, persiste la preocupación por los miles de migrantes que aún permanecen en la ciudad, la saturación de los recursos de acogida y el incremento de la presión sobre los servicios públicos.
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta
La actualidad de Ceuta sigue marcada por la evolución de la frontera, las operaciones de control y la situación humanitaria de las personas que permanecen en la ciudad. En este directo te contamos todas las novedades sobre el despliegue policial y militar, las decisiones del Gobierno, las reacciones internacionales y cualquier incidencia relacionada con una crisis que mantiene la atención de España y de la Unión Europea.
Marruecos cuenta también con una nueva barrera metálica
Marruecos dispone de una nueva barrera metálica de unos cuatro metros de altura en las proximidades de la frontera. Las concertinas han sido instaladas desde principios de esta semana, y se ha levantado en la vía que conecta Fnideq con el paso fronterizo de Ceuta y busca impedir que posibles concentraciones de personas puedan aproximarse directamente al entorno fronterizo.
Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional blindan la frontera
Como ha podido comprobar OKDIARIO, militares, guardias civiles y policías nacionales no dejan de patrullar por la zona ante un posible nuevo asalto. Por su parte, la Marina Real marroquí ha activado seis embarcaciones semirrígidas en el mar. En tierra, miles de agentes de las Fuerzas Auxiliares controlan el perímetro fronterizo, apoyados por efectivos de la Gendarmería, que protegen la zona del monte.
Marruecos dice que ha frustrado un nuevo asalto a Ceuta de «cientos» de inmigrantes
Las fuerzas de seguridad de Marruecos aseguran haber frustrado este sábado el intento de «cientos» de inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, de cruzar de forma irregular a Ceuta. Según su versión, estos se habrían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Fnideq (Castillejos) y los agentes marroquíes los dispersaron. El centro urbano de la localidad permanece en calma, entre un amplio dispositivo policial y con controles en las principales carreteras de acceso.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta hoy, en directo: frontera, migrantes y reacciones políticas en vivo
La crisis migratoria en Ceuta continúa este 15 de agosto con la frontera bajo máxima vigilancia tras las alertas por posibles nuevos intentos de entrada desde Marruecos. Las autoridades mantienen un amplio despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército en el entorno de El Tarajal, mientras la ciudad sigue afrontando las consecuencias de la llegada masiva de miles de inmigrantes ilegales registrada a finales de julio. En esta cobertura en directo recopilamos las últimas noticias, reacciones políticas, medidas de seguridad y la evolución de la situación humanitaria sobre el terreno.
Niñas marroquíes de 10 años se esconden bajo los coches de la Policía por miedo a ser violadas
Niñas marroquíes de 10 años se esconden hasta debajo de los furgones de la Policía por miedo a ser violadas por los invasores de Ceuta. El terror a sufrir violaciones no sólo existe entre las jóvenes y mujeres ceutíes, también entre las chicas del asalto, que son precisamente quienes, hasta el momento, están sufriendo estos ataques.