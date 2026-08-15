Las diez preguntas de Ayuso para que Sánchez responda en sus vacaciones «a cuerpo de Rey»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enumerado este sábado diez preguntas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que, ha dicho, responda en sus vacaciones «a cuerpo de Rey». «Nunca está dónde se le necesita», ha aseverado la dirigente madrileña, tras participar en la entrega de las Palomas de Bronce que conceden los bomberos de Madrid con motivo de la festividad de la Virgen de la Paloma.

«Pienso que, ya que el presidente del Gobierno desprecia abiertamente la labor de los periodistas y de todos los medios y nunca se somete a preguntas, nunca está en ningún lado, ni donde se le necesita ni donde se le pregunta, quiero hacerme otra serie de preguntas que creo que sería bueno que se las trasladaran a él también, si alguien tiene la oportunidad de preguntarle», ha introducido Ayuso.

En este contexto, ha trasladado a Sánchez varias cuestiones, como «cuántos ministros viven a costa de los españoles, cuánto cuestan sus casas y cuánto cuestan sus servicios».

La «vida padre» de Armengol

«También me gustaría saber si la presidenta del Congreso se está dando la vida padre en uno de los barrios más exclusivos de Madrid», ha dicho en referencia a la socialista Francina Armengol. Ayuso también ha preguntado si «es verdad que el hermano del presidente ha estado viviendo en La Moncloa» o cuántas veces ha utilizado el Gobierno el Falcon «para ir a lucrarse en dictaduras como en Venezuela o en República Dominicana».

«¿Es verdad que los representantes del Partido Socialista en Madrid están enfangados con las cloacas de la señora Leire cuando vayan a imputar y después puede que incluso condenen al Partido Socialista por corrupción?», ha proseguido. «Me gustaría saber también si es cierto que los altos cargos del PSOE han disparado sus sueldos un 150%, yo desde luego que no», ha destacado también Ayuso.

En relación con Marruecos, ha señalado «por qué no se toman nunca medidas» y «por qué ante esa avalancha provocada y premeditada desde Marruecos, el Gobierno ha abandonado a nuestra gente». «Es decir, nos abandona a todos», ha completado.

Sobre las vacaciones de Sánchez, ha planteado «si en algún momento» las va a suspender «ante semejantes crisis de inmigración, crisis diplomáticas, si alguien va a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados, que es lo que ocurriría en cualquier país de nuestro entorno».

«Me gustaría saber también cuánto están costando las vacaciones, a cuerpo de Rey, del presidente del Gobierno y de todos los invitados, de todas las personas que están utilizando estas instituciones públicas, que van directamente al erario», ha espetado además la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Me gustaría saber qué se oculta para que España se esté enemistando con todo Occidente, con las primeras potencias del mundo y sólo podamos tener amigos en dictaduras», ha lanzado también Ayuso.