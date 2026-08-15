Calma tensa en Ceuta ante otro posible asalto: Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional blindan la frontera

Ceuta vive una situación de calma tensa ante el llamamiento en redes sociales para asaltar de nuevo la ciudad autónoma. Esta semana han circulado cientos de mensajes en redes sociales instando a los inmigrantes ilegales a cruzar la frontera, y la presencia policial y militar se ha reforzado.

Como ha podido comprobar OKDIARIO y se aprecia en el vídeo que acompaña a estas líneas, militares, guardias civiles y policías nacionales no dejan de patrullar por la zona ante un posible nuevo asalto.

Por su parte, la Marina Real marroquí ha activado seis embarcaciones semirrígidas en el mar. En tierra, miles de agentes de las Fuerzas Auxiliares controlan el perímetro fronterizo, apoyados por efectivos de la Gendarmería, que protegen la zona del monte.

Marruecos cuenta también con una nueva barrera metálica de unos cuatro metros de altura en las proximidades de la frontera. Las concertinas han sido instaladas desde principios de esta semana, y se ha levantado en la vía que conecta Fnideq con el paso fronterizo de Ceuta y busca impedir que posibles concentraciones de personas puedan aproximarse directamente al entorno fronterizo.

Los controles se han extendido hasta la localidad más próxima a la frontera, Castillejos, a apenas dos kilómetros del perímetro marroquí. Allí se ha establecido un primer filtro de seguridad.