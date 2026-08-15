Joel Álvarez (33 años), luchador de la UFC: «Soy español, joder, somos así por naturaleza»

Joel Álvarez vuelve hoy al octógono de la UFC con 33 años y con una de esas oportunidades que pueden marcar un antes y un después en una carrera. El asturiano, conocido como El Fenómeno, se enfrenta esta noche a Chidi Njokuani en el UFC 330, que se celebra en Philadelphia, en un combate que llega de manera inesperada pero que puede servirle para recuperar terreno perdido. El español aceptó la pelea con apenas dos semanas de antelación después de la lesión de Geoff Neal. No necesitó demasiado tiempo para decir que sí porque ya se encontraba en Nueva Jersey entrenando con el equipo de Islam Makhachev, precisamente preparando al campeón para su enfrentamiento con Ian Machado Garry.

Su situación era, por tanto, peculiar porque estaba lejos de casa, en plena preparación física y rodeado de algunos de los mejores luchadores del planeta. Cuando apareció esta llamada de la UFC, levantó la mano. «Yo siempre levantaba la mano» es una de las frases que mejor explican su mentalidad, basada en no esconderse nunca ante un reto y aceptar los combates que otros podrían considerar demasiado arriesgados, como puede ser el caso de hoy.

La trayectoria de Joel Álvarez

El combate de esta noche supone además su tercera aparición en la categoría del peso wélter, una división en la que Joel Álvarez ha encontrado sensaciones diferentes después de años compitiendo en ligero y sometiéndose a durísimos cortes de peso. El propio luchador reconoce que este cambio le permite afrontar las semanas de competición de una manera distinta y con menos desgaste físico. Su rival, Chidi Njokuani, es un especialista peligroso en el striking y cuenta con un Muay Thai que obliga a extremar las precauciones, precisamente el tipo de pelea que el asturiano espera encontrar.

El español ha explicado que quiere imponer sus tiempos y llevar el combate a su terreno, convencido de que una victoria podría devolverle rápidamente al ranking del Top 15. Después de la derrota ante Yaroslav Amosov en mayo, que frenó una racha de cuatro victorias consecutivas, El Fenómeno necesita demostrar su verdadero nivel, y esta pelea es una gran oportunidad. Si existe una frase que resume el carácter de Joel Álvarez es la que pronunció después de su victoria ante Drakkar Klose: «Soy español, joder, somos así por naturaleza». La respuesta llegó cuando le preguntaron por su impresionante capacidad para finalizar combates y se convirtió inmediatamente en una de sus declaraciones más recordadas. No fue una frase preparada ni una gran reflexión deportiva, sino una salida espontánea que refleja perfectamente la personalidad del asturiano.

La trayectoria de Joel Álvarez no se entiende sin hablar de finalizaciones. Su récord profesional se sitúa en 23 victorias y cuatro derrotas, con 17 triunfos por sumisión y otros cinco por KO o TKO según los registros oficiales de la UFC. Es decir, prácticamente toda su carrera se ha construido alrededor de la capacidad para terminar los combates antes de que lleguen a las tarjetas de los jueces. Desde su llegada a la UFC en 2019, se ha ganado una reputación de luchador agresivo, peligroso en el suelo y capaz de cambiar el destino de una pelea en cuestión de segundos. Entre sus victorias más destacadas aparecen nombres como Joe Duffy, Alexander Yakovlev, Thiago Moisés, Marc Diakiese, Elves Brenner, Drakkar Klose y Vicente Luque, este último en su estreno en el peso wélter.