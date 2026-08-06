Joel Álvarez peleará en la UFC el 15 de agosto de la mano de Khabib y Makhachev

Joel El Fenómeno Álvarez tiene fecha para su próximo compromiso dentro de la UFC. El asturiano se medirá al nigeriano Chidi Njokuani el 15 de agosto en el evento numerado UFC 330, donde el combate estelar será la defensa del cinturón de Islam Makhachev contra el irlandés Ian Garry.

El español ya se encontraba en Estados Unidos ayudando a Makhachev (cuyo entrenador es Khabib) en su campamento debido a que sus características físicas y técnicas son muy idénticas a las del rival del daguestaní. Esta alianza entre ambos se produce porque comparten el mismo representante, Ali Abdelaziz, el hombre que le ha conseguido un corto aviso a Joel Álvarez tras la lesión de un peleador de su peso que iba a pelear en la cartelera del UFC 330.

Esta convivencia entre ambos peleadores puede ayudar también al español, ya que los daguestaníes son expertos en el punto menos hábil de Joel Álvarez, la lucha. Además, el gimnasio de los rusos en Estados Unidos donde se está preparando es uno de los gimnasios más prestigiosos del mundo (AKA). Es la primera vez que Joel Álvarez prepara una pelea junto a peleadores de nivel élite que se encuentran en la UFC.

Álvarez ya ha merodeado en varias ocasiones el top 15 de la UFC en la división del peso ligero (división actual de Topuria), pero los agresivos cortes de peso donde tenía que dar 70,3 kg midiendo 1,91 metros le hacían muy difícil pelear de seguido.

El año pasado tomó la decisión de subir al peso welter (división donde reina Makhachev) después de 10 peleas en el ligero. Este cambio ha provocado que podamos disfrutar del español más veces a lo largo del año, ya que tiene que dar en la báscula un peso de 77,1 kilos en su actual división.

¿Dónde ver la pelea de Joel Álvarez en la UFC?

La pelea del Asturiano se podrá ver en España de forma oficial desde la aplicación de HBO MAX, plataforma que integra los contenidos y canales de Eurosport.

¿A qué hora es la pelea de Joel Álvarez?

La pelea que enfrenta al español y al nigeriano es la última de las peleas de la tanda de las preliminares de la madrugada del sábado 15 de agosto al domingo 16 de agosto. Las preliminares comienzan a la 1:00 de la madrugada y las peleas principales a las 3:00 de la mañana, por lo que se calcula que su pelea se produzca en torno a las 2:30 de la madrugada. La pelea estelar de Islam Makhachev se calcula que se dé a las 5:30 de la mañana.