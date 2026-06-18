La mayor estrella de la UFC regresa a la jaula: Makhachev defenderá su cinturón el 15 de agosto

Tras la derrota de Ilia Topuria y Alex Pereira en la casa blanca, se aclara momentáneamente quién es la mayor estrella de la UFC: Islam Makhachev. El discípulo de Khabib se encuentra situado en el ranking de libra por libra como el número 1. Ranking donde Ilia ha bajado del puesto segundo al quinto.

Este miércoles la UFC anunció el regreso del ruso, que se enfrentará el 15 de agosto en Filadelfia al irlandés Ian Garry. Después de casi ocho, disfrutaremos de otra guerra entre Rusia e Irlanda por un cinturón de la UFC.

UFC 330

Tras su coronación como doble campeón (ligero y welter), donde derrotó a Jack Della Maddalena en el UFC 322 en noviembre del año pasado, Islam defenderá su cinturón del welter por primera vez. El daguestaní se presentará en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia el 15 de agosto con una racha de 16 victorias consecutivas. 6 de las últimas peleas fueron por algún título de la UFC. Islam suma 29 peleas como profesional, donde solo perdió en una ocasión hace más de una década, en 2015.

El peso welter se ha convertido en la división con más nivel y más contendientes de la compañía, destacando nombres como Carlos Prates y Michael Morales, que se encuentran esperando una oportunidad titular. Pero ha sido el irlandés Ian Garry el merecedor de la oportunidad de pelear por el título.

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Choque de estilos

Ian Garry llega con un récord de 17-1, siendo su única derrota contra Rakhmonov en diciembre de 2024. Tras su derrota, consiguió sumar dos victorias contra Prates y el ex campeón Belal Muhammad por decisión unánime.

El estilo del irlandés está caracterizado por un striking de mucho volumen de golpes, donde busca abusar de su alcance y tocar a su rival constantemente. Se espera que Ian no cambie su estilo y haga una pelea parecida a la que tuvo con Belal, donde gracias a sus 1,91 metros mantuvo la distancia con el rival. La altura de Makhachev es parecida a la de Belal; el daguestaní alcanza los 1,78 metros.

La clave de esta pelea se espera que pase por la lucha. Islam es un experto en el sambo, destacándose por su capacidad de derribo y de control del rival, ya sea sobre la reja o el suelo. Ian Garry avisó hace tiempo que, si tuviese que prepararse algún día para pelear contra el daguestaní, iría a Georgia a hacer el campamento de la pelea y mejorar su lucha. En febrero de este año le vimos en sus historias de Instagram esperando un vuelo dirección Tiflis (Georgia), dejando caer que su pelea contra Islam era un hecho.

La grandeza como peleador de Makhachev reside en ser un peleador completo, que ha conseguido en los últimos años depurar su striking, convirtiéndose en un peligro en cualquier área. A pesar de que partirá como favorito, este año las MMA (con las derrotas de Topuria, Chimaev y Pereira) nos han demostrado que todo puede pasar en este deporte.