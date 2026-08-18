Mientras España sigue comprando el Dacia Duster por 20.000 euros, China llega con un SUV de 326 CV por 18.500 euros

BYD ha puesto a la venta en China un SUV eléctrico de 4,6 metros, 326 CV y una batería capaz de pasar del 10 al 70% de carga en apenas cinco minutos por sólo 18.500 euros al cambio. Se llama Fang Cheng Bao Tai 3 y todo apunta a que podría llegar a España bajo el nombre de Denza B3.

Mide 4.605 mm de largo, 1.900 mm de ancho y 1.720 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.745 mm. Su carrocería cuadrada y sus líneas rectas transmiten una sensación de mayor robustez y presencia. A diferencia de otros modelos de Bao, con una orientación claramente enfocada al todoterreno, el Tai 3 busca conquistar a un público más familiar. Conserva esa imagen contundente y aventurera, pero apuesta por un planteamiento más convencional y cómodo para el uso cotidiano.

Fang Cheng Bao Tai 3, la nueva apuesta de BYD

BYD ya puede presumir de ser uno de los grandes referentes mundiales en el coche eléctrico, y sus cifras ayudan a entender el motivo de su enorme crecimiento. La compañía ha conseguido ampliar rápidamente su presencia gracias a una estrategia basada en diferentes marcas, entre ellas BYD, Denza, YangWang y Fang Cheng Bao. Ésta última es la más reciente y también una de las más asequibles del grupo. Fang Cheng Bao apenas lleva 18 meses en el mercado, pero su evolución está siendo espectacular, hasta el punto de superar las 100.000 unidades vendidas.

El Bao 3 mide 4,6 metros de largo, 1,9 metros de ancho y 1,72 metros de alto. Para hacerse una idea de sus proporciones, basta compararlo con un modelo tan conocido como el Toyota RAV4 actual: ambos tienen prácticamente las mismas dimensiones. La gran diferencia está en el precio, ya que el modelo chino puede resultar más barato que un Dacia Duster en España.

La gama está formada por cinco versiones: dos con tracción trasera y otras tres con tracción total. Las variantes de propulsión cuentan con un motor de 272 CV (200 kW) y una batería de 73 kWh. Por encima se sitúan las versiones con dos motores eléctricos, uno en cada eje, que desarrollan hasta 422 CV y utilizan una batería de 79 kWh. Todas las versiones anuncian la misma autonomía: 501 kilómetros según el ciclo de homologación chino.

Tiempo de carga

Pero si hay un dato que llama especialmente la atención es su capacidad de carga. BYD asegura que puede pasar del 10 al 70% en apenas cinco minutos y del 10 al 97% en solo nueve minutos utilizando corriente continua. Para entender la magnitud de esa cifra hay que tener en cuenta que cargar del 10 al 70% supone recuperar aproximadamente 38,6 kWh de energía en una batería de 64,3 kWh. Conseguirlo en cinco minutos implica una potencia media superior a los 450 kW.

Sin embargo, esta cifra está muy por encima de lo habitual en la red europea. Actualmente son pocos los cargadores de corriente continua capaces de superar los 350 kW. Por tanto, el dato representa el potencial de la batería en condiciones ideales, mientras que en la práctica dependerá de la potencia disponible en el cargador y de la temperatura de la batería.

BYD no ha detallado cuál es el pico máximo de potencia, pero que pueda pasar del 10 al 97% en nueve minutos resulta especialmente llamativo, ya que la fase final de carga suele ser mucho más lenta en los coches eléctricos actuales.

Dron integrado en el techo

Una de las características más llamativas del Tai 3 es que puede equiparse, de forma opcional, con un dron integrado en el techo. Para ello, el vehículo incorpora una plataforma específica que permite al dron despegar y aterrizar directamente sobre el coche, aunque esta función está reservada a las versiones con tracción total. El conductor puede controlar el dron desde una aplicación instalada en el teléfono, convirtiendo al Tai 3 en algo más que un simple SUV eléctrico.

Interior de lujo y equipamiento

A pesar de su precio, el interior del Fang Cheng Bao Tai 3 busca ofrecer una experiencia propia de vehículos de alta gama. El salpicadero está protagonizado por una gran pantalla multimedia central de 15,6 pulgadas, que concentra buena parte de las funciones del vehículo, y se complementa con un sistema de proyección de información sobre el parabrisas (W-HUD) de 12 pulgadas.

El ambiente del habitáculo también apuesta por la tecnología y el confort, con iluminación ambiental multicolor y una práctica «isla» central multifuncional que puede adaptarse a diferentes necesidades.

Precio y desembarco en Europa

Pero, por encima de sus prestaciones, su autonomía o su impresionante capacidad de carga, hay un dato que sigue siendo el más sorprendente: el precio. BYD comercializa en China el Tai 3 desde 153.800 yuanes, menos de 20.000 euros al cambio. La versión «premium» alcanza los 169.800 yuanes, unos 21.600 euros.

Ahora queda por saber si finalmente se confirma su llegada a Europa. Desde hace tiempo se especula con un posible desembarco del Fang Cheng Bao Tai 3 en nuestro mercado, aunque BYD todavía tendría que concretar cuándo y bajo qué denominación lo haría.