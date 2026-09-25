Parece una moto de lujo pero está al alcance de muchos: la supermoto española de 80 CV, 123 kg, titanio y una edición limitada

La firma barcelonesa con raíces suecas Stark Future vuelve a subir el listón de su espectacular «supermoto» homologada para carretera con el lanzamiento de la VARG SM Sköll, una edición limitada a solo 500 unidades numeradas en todo el mundo. Además de aportar un extra de exclusividad, esta versión también consigue reducir el peso respecto al modelo convencional. Lejos de apostar por un desarrollo completamente nuevo, el fabricante sueco establecido en Barcelona conserva la arquitectura ya conocida de la VARG SM estándar, con chasis estructural, batería de 7,2 kWh y motor con rotor protegido mediante fibra de carbono e inversor integrado.

Jonas Skovby, piloto danés de la firma sueca, dio la vuelta al histórico Autódromo de Terramar el pasado 10 de septiembre de 2026, y lo 0,712 segundos más rápido que el registro que Carlos Sainz había establecido en 2012 al volante de un Audi R8 LMS de las Le Mans Series. Así terminan catorce años de dominio de aquel crono, batido ahora por una moto de apenas 123,4 kg. En las zonas más rápidas del trazado, la VARG SM Sköll llegó a superar los 200 km/h, con los muros de hormigón del histórico óvalo a una distancia que apenas deja margen para cualquier reacción. El propio Skovby explicó que afrontar este intento suponía hacerlo prácticamente sin margen de error.

VARG SM Sköll

«La VARG SM SKÖLL viene con el tratamiento ALPHA completo. Con 80 CV, la rueda delantera nunca necesita tocar el suelo y el control de tracción dinámico totalmente ajustable mantiene la rueda trasera bajo control, o no, si prefieres derrapes y quemar rueda sin fin. Sé el ALPHAde la manada.

Estriberas de titanio y un juego completo de tornillos de titanio: juntos reducen el peso en 1,1 kg. Maniobras más rápidas, caballitos y frenadas más fáciles, y una moto que responde al instante. El titanio no solo luce bien en las especificaciones, sino que se nota en cada curva».

La VARG SM Sköll apuesta por una imagen completamente oscurecida, con sus principales componentes exteriores acabados en negro. Bajo esta estética se mantiene el conjunto mecánico de la VARG SM, con un motor protegido por una carcasa de fibra de carbono y alimentado por una batería de 7,2 kWh. El sistema funciona a 420 V y cuenta con un cargador de 3,3 kW y 16 A, capaz de completar una carga en unas 3,5 horas con una toma de 120 V o en aproximadamente 2 horas utilizando 240 V.

La transmisión recurre a una cadena RK MXU UW-ring Gold 520 y a un piñón trasero de aluminio 7075 T6. El motor desarrolla 80 CV y entrega nada menos que 914 Nm de par en la rueda trasera, una cifra que da una idea del carácter de esta supermoto eléctrica. El chasis está construido en acero de alta resistencia y trabaja junto a un conjunto de suspensiones firmado por KYB.

En el tren delantero encontramos una horquilla de 48 mm con cartucho cerrado, muelles helicoidales y regulación de la compresión y la extensión. Su recorrido alcanza los 290 mm. Detrás, el amortiguador permite ajustar la precarga del muelle y la amortiguación de compresión a alta y baja velocidad, además de la extensión, con un recorrido de rueda de 303 mm.

Para detener esta máquina, Stark Future confía nuevamente en Brembo. La rueda delantera incorpora una pinza de cuatro pistones y un disco de 320 mm, mientras que detrás se instala una pinza de un pistón con un disco de 220 mm. El contacto con el asfalto corre a cargo de unos Pirelli Diablo Rosso IV, con medidas 120/70-17 delante y 140/70-17 detrás.

En cuanto a las dimensiones, el ángulo de dirección es de 26,1 grados y la distancia entre ejes alcanza los 147,1 centímetros. La distancia libre al suelo llega a 31,2 centímetros y el asiento queda situado a 93,5 centímetros de altura. Para rematar el conjunto, el asiento utiliza una funda de material similar a la Alcantara.

Su peso declarado se queda en 123,4 kg, una cifra especialmente contenida para una moto con semejante nivel de prestaciones. Parte de ese ahorro procede de las nuevas estriberas de titanio fabricadas mediante impresión 3D, que restan unos 140 gramos, y del kit de tornillería de titanio, responsable de otros 900 gramos de reducción.

El control de tracción forma parte de los diferentes modos de conducción, mientras que el acabado negro se extiende prácticamente por toda la motocicleta. Las abrazaderas triples superior e inferior, el eje de dirección y su tuerca, la estación de acoplamiento, el basculante, la carcasa y las tapas del motor, el cuerpo y la tapa del inversor, la tapa del puerto de carga y el interruptor de mapas adoptan también este tratamiento. Una combinación de ligereza, potencia y estética oscura que convierte a la Sköll en una versión especialmente diferenciada dentro de la familia VARG SM.

Homologación

La VARG SM Sköll está homologada para circular por carretera en España y puede conducirse con el permiso A1. También es posible utilizarla con el permiso B, siempre que el conductor tenga una antigüedad mínima de tres años.

Además, la VARG SM se entrega con un Certificado de Conformidad (COC), un documento necesario para facilitar los trámites de matriculación y obtener la correspondiente matrícula para circular legalmente por carretera. Tiene un precio de 14.900 €.