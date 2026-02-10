Éstas son las 10 motos más vendidas en España en enero de 2026: la primera es de otro mundo

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró enero con 17.540 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 13,9 % respecto a 2025. Por cilindradas, crecieron las matriculaciones de cilindrada media-alta (125-750 cc) en un 6,0 % (2.109 unidades); mientras que la baja (hasta 125 cc) descendió un 2,4 % (5.115 unidades). Las motocicletas, empujadas por el efecto Euro5+, crecieron un 39,2 % (8.274 unidades). Por tipo de uso, el segmento de carretera creció un 34,3 % (7.563 unidades) y el de campo un 80,3 % (705 unidades). En este contexto, resulta de especial interés conocer cuáles fueron las motos más vendidas en enero de 2026.

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR: «Este año hemos tenido un mes de enero atípico pues la estadística todavía se ve afectada por el efecto Euro5+. No obstante, el conjunto del mercado sigue creciendo por encima del doble dígito, muestra que la tendencia sólida creciente de la moto y los vehículos ligeros. Sufre la parte eléctrica lastrada por la ausencia de incentivos tras la finalización del MOVES III 2025 y la incertidumbre alrededor del Plan Auto+».

Las motos más vendidas en enero de 2026

Las motos chinas han logrado conquistar al público ofreciendo modelos atractivos, versátiles, bien equipados y, sobre todo, a precios muy competitivos.

Voge se ha consolidado como la tercera marca más vendida en España, con 1.602 unidades matriculadas en enero, lo que supone un crecimiento del 159,6 %. Por su parte, Honda, tradicional líder, ha descendido un 12,4 % y Yamaha un 4,6 %. Zontes, otra marca china, ocupa la cuarta posición con 1.375 unidades y un aumento del 73,8 %.

Voge, el fenómeno del mercado español

Entre las marcas chinas, Voge destaca especialmente. La Voge 900 DSX se mantiene como la moto grande más vendida de España, con 420 unidades entregadas sólo en enero, lo que representa un 2,4 % del mercado nacional.

«Dotada con una avanzada IMU Bosch de 6 ejes, la 900DSX MY2025 lleva la seguridad al siguiente nivel. Gracias al conocimiento de posición y dinámica de la moto en todo momento, Voge ha podio dotar a la 900DSX MY25 de la función «Cornering ABS» previniendo así el bloqueo de las ruedas incluso en frenadas en curva inclinado. Este avance se suma al ya existente control de tracción (TCS), al radar de alerta de obstáculos en ángulo muerto y al sistema de aviso de frenada de emergencia, consolidando a la 900DSX entre las motos más avanzadas en tecnología de seguridad».

Ranking

En enero de 2026, el Yamaha NMAX 125 se sitúa como líder indiscutible, con 588 unidades matriculadas, demostrando que su combinación de prestaciones, fiabilidad y diseño compacto sigue conquistando a los usuarios. Muy cerca, con apenas tres unidades de diferencia, se encuentra el Honda PCX 125, que alcanza las 585 matriculaciones y mantiene la segunda posición del ranking.

En tercera posición aparece el Zontes 368 G, con 543 unidades, consolidándose como el primer scooter A2 del ranking. El primer puesto entre las motos de marchas lo ocupa la Voge 900 DSX, con 420 matriculaciones, reafirmando su papel de referente dentro del segmento trail y de media-gran cilindrada.

En quinta posición se encuentra la SYM Symphony 125, con 417 unidades, un modelo que mantiene la fidelidad de su público gracias a su eficiencia y facilidad de uso en entornos urbanos. Por su parte, la Voge DS 800X Rally se sitúa en sexta posición con 373 matriculaciones. La séptima posición la ocupa la Honda Forza 125, con 294 unidades, un scooter que combina potencia y confort para recorridos diarios. Justo detrás, en el octavo puesto, aparece la Honda ADV 350, con 274 matriculaciones, un modelo trail ligero.

En noveno lugar se sitúa el Honda SH 125 Scoopy, con 244 unidades. Por último, cierra el top 10 la Yamaha XMAX 125, con 233 matriculaciones, un modelo que combina prestaciones y estilo.

Yamaha NMAX 125

De las motos más vendidas en enero de 2026, la Yamaha NMAX 125 ocupa la primera posición. Gracias a su transmisión totalmente automática, basta con girar el acelerador para arrancar, mientras que sus prestaciones y bajo consumo de combustible permiten realizar los desplazamientos diarios de manera eficiente.

La posición de conducción está diseñada para ofrecer comodidad en trayectos urbanos o de ocio, mientras que la instrumentación LCD conectada y el cargador USB-C facilitan la conectividad durante el viaje. Con su icónico estilo MAX, calidad premium y excelente relación valor-precio, la NMAX 125 proporciona una experiencia completa para cualquier usuario de scooter deportivo.

La NMAX 125 presenta un aspecto dinámico y un acabado de primera calidad inspirado en la familia de scooters deportivos MAX de Yamaha, líder en su clase. Con su distintiva doble óptica, el faro cuenta con haz proyectado de luces largas y cortas, además de luces diurnas LED e intermitentes LED integrados que le confieren una imagen más fuerte, deportiva y firme.

Finalmente, cabe señalar que «el mercado eléctrico cayó un 37,2% en enero 2026. El sector de la moto y el vehículo ligero eléctrico cerró enero con un total de 520 unidades. El mercado de scooter y ciclomotor eléctrico muestra una caída de 58,1% (137 unidades) y 55,4% (121 unidades) respectivamente; mientras que las motocicletas y los microcoches & microvans crecieron hasta las 92 unidades y 158 unidades (22,5%) respectivamente.

¡Éstas fueron las motos más vendidas en enero de 2026!