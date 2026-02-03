El futuro ya está aquí: la moto voladora ya es una realidad y viaja a 100 km/h

¿Y si te dijéramos que la primera moto voladora ya es una realidad? En los últimos meses, varias compañías han presentado vehículos a medio camino entre la motocicleta, el dron y la aeronave ligera. Algunas tienen turbinas a reacción, otras hélices ligeras, pero todas tienen el mismo objetivo: revolucionar el mundo de la movilidad con modelos innovadores. Uno de los modelos que más atención están generando es Airbike, la cual sólo pesa 30 kilos en vacío, una cifra sorprendentemente baja teniendo en cuenta que se trata de un vehículo que puede volar con una persona de hasta 95 kilos a bordo.

Según sus creadores, el Airbike es siete veces más ligera que una motocicleta convencional, gracias al uso de fibra de carbono, impresión 3D y un diseño minimalista. Además, se puede desplazar por espacios relativamente pequeños al carecer de hélices externas. El piloto tiene una visión de 360 grados y adopta una posición de conducción abierta, reforzando la sensación de control, seguridad y libertad.

La primera moto voladora

«Esta «supermoto de los cielos» está impulsada por propulsión a reacción y ha sido diseñada para transportar a una sola persona, alcanzando velocidades de hasta 120 km/h. El Airbike incorpora un sistema de estabilización propio, asistido por un ordenador de vuelo, que permite el vuelo estacionario automático y facilita un control sencillo e intuitivo para el piloto.

Su posición de conducción única, con una visión panorámica de 360 grados sin obstáculos, ayuda a que el usuario se integre rápidamente con la máquina y experimente una auténtica sensación de libertad total. Gracias a su tamaño extremadamente compacto y a la ausencia de hélices giratorias, el Airbike puede desplazarse con facilidad incluso por espacios reducidos. Además, es siete veces más ligero que una motocicleta convencional, gracias al uso de materiales avanzados de fibra de carbono, impresión 3D y un enfoque de diseño minimalista», detalla la compañía.

Esta moto voladora está diseñada para una sola persona, con una velocidad máxima de 102 km/h y una autonomía de apenas 10 minutos. No es un vehículo pensado para desplazamientos largos, sino para vuelos cortos, demostraciones o experiencias exclusivas. A diferencia de otros modelos híbridos o eléctricos, esta moto voladora utiliza combustibles tradicionales: diésel, biodiésel, queroseno o Jet-A1. Esto permite un repostaje en menos de un minuto, una ventaja clara frente a los largos tiempos de carga de las baterías.

Según Volonaut, en Estados Unidos no se requiere licencia para pilotar este vehículo, aunque la situación legal en Europa no está del todo clara. El precio es de 741.514 euros (880.000 dólares). Para reservar una unidad, hay que pagar un depósito no reembolsable de 1.685 euros y un pago inicial de más de 67.000 euros. Las unidades son limitadas y hay lista de espera.

Su precio desorbitado, su autonomía limitada y las barreras legales las sitúan en un nicho muy concreto: millonarios, empresas de demostración, cuerpos de rescate o aplicaciones militares y de seguridad. Airbike no es una simple moto, sino una declaración de intenciones de cara al futuro. En un mundo cada vez más congestionado y contaminado, donde el tiempo es oro, promete reducir el tráfico hasta un 40% en zonas urbanas y facilitar los desplazamientos.

El coche del futuro

Por otro lado, coches voladores están a punto de materializarse. En la edición del Mobile World Congress de 2024, presentaron un prototipo llamado «Alef» que, en sólo unos años, podría llegar al mercado. Se trata de un modelo híbrido que puede desplazarse por carretera y, si es necesario, despegar.

«Es un coche volador como los que vemos en ciencia ficción» dijo Constantine Kisly, directora tecnológica de Alef Aeronautics. «Conducir y volar de manera eficiente, yendo por carretera, por ejemplo, cuando no hay tráfico. Mantenemos esa opción porque no queremos cambiar la infraestructura existente».

El vehículo tiene ocho motores de propulsión eléctrica y baterías de litio. Previsiblemente, según los planes de la compañía, «Alef» costará aproximadamente unos 270.000 euros. Sin embargo, el precio irá disminuyendo a medida que la producción aumente.