Denza, la marca premium de BYD, confirma que el Z9GT, el buque insignia de la marca, introducirá en el mercado europeo la revolucionaria tecnología de carga Flash Charging, así como el innovador principio de Listo en 5, Lleno en 9, con frío +3, novedades que serán presentadas oficialmente en un evento que se realizará el 8 de abril en la Ópera Palais Garnier de París.

Presentada recientemente en China por Wang Chuanfu, presidente y CEO de BYD, y a pocas semanas de su lanzamiento global, la tecnología de carga Flash Charging está diseñada para derribar las últimas barreras de aquellos clientes que aún dudan en dar el paso hacia la movilidad eléctrica. Esta tecnología aprovecha avances en dos áreas clave: la última generación de estaciones de carga propias de BYD, capaces de ofrecer hasta 1.500 kW de potencia de carga a través de un único conector, y la segunda generación de la reconocida Blade Battery de la compañía.

En términos prácticos, la carga Ultrarrápida introduce el principio Listo en 5, Lleno en 9, con frío +3, que refleja sus sobresalientes tiempos de recarga. La tecnología de carga Flash Charging permite cargar la batería del 10% al 70% en solo cinco minutos, y del 10% al 97% en apenas nueve minutos. Incluso en condiciones de frío extremo de hasta -30 °C, donde la velocidad de carga suele reducirse drásticamente, la tecnología de carga Flash Charging puede recargar del 20% al 97% en solo 12 minutos.

Con todo esto, el Z9GT está listo para ofrecer estas innovadoras tecnologías a los clientes europeos en solo unas pocas semanas. Con un diseño pensado para los gustos europeos y una construcción basada en la e3 Platform desarrollada específicamente para DENZA, este gran turismo ya representa una propuesta única para los clientes del segmento premium.

La incorporación de la tecnología de carga Flash Charging permitirá que el Z9GT se convierta en una referencia tecnológica, especialmente cuando se combina con la generosa autonomía que ofrece su Blade Battery de 122 kWh, que le permite alcanzar hasta 800 km en la versión de tracción trasera. No sólo esto, sino que el buque insignia de Denza para Europa tampoco hace concesiones en materia de rendimiento: la versión totalmente eléctrica con tres motores roza los 960 CV, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos.

Denza Z9GT, diseño y tecnología

En el interior, el Z9GT será el primer vehículo en Europa en ofrecer una experiencia de sonido similar a la de una ópera, gracias a una colaboración con el especialista francés en audio Devialet. El sistema utiliza una configuración de altavoces diseñada a medida junto con la tecnología de audio inmersivo Dolby Atmos, que distribuye los sonidos con precisión alrededor del habitáculo, ofreciendo mayor nivel de detalle, claridad y separación del sonido. El resultado es una experiencia envolvente que abre nuevos niveles de emoción y transforma al Z9GT en un espacio de entretenimiento, acercando a los usuarios al contenido que más disfrutan.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, comentó que «el lanzamiento del Denza Z9GT en Europa marca un hito muy importante para nuestra marca. El Z9GT representa el verdadero espíritu de Denza: un lugar donde la tecnología avanzada, el diseño elegante y la conducción emocional se unen”.

«Es la elección perfecta para presentar al mundo el principio Listo en 5, Lleno en 9, con frío +3, mientras iniciamos el despliegue global de la tecnología de carga Flash Charging en Europa. La capacidad de añadir cientos de kilómetros de autonomía en solo minutos, incluso en temperaturas extremadamente bajas, muestra que el Z9GT refleja perfectamente nuestra visión para Denza: tecnología que inspira, rendimiento que emociona y elegancia que define el futuro de la movilidad premium», añadió la directiva china.

En China, BYD ya ha instalado miles de estaciones de carga ultrarápida, comprometiéndose ahora a hacer un despliegue global de esta tecnología que incluirá una primera ola de Flash Charger en Europa. Próximamente se revelarán más detalles sobre los planes y su papel en el lanzamiento del Z9GT.