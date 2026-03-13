Tesla y BYD tiemblan: el coche de lujo que acaba de hundir sus precios para reventar a la competencia

DS Nº8, el buque insignia de DS Automobiles, se presenta como un coche de lujo a la altura de las mejoras marcas premium alemanas, ofreciendo el equilibrio perfecto entre belleza y rendimiento. A bordo, cada trayecto se convierte en una experiencia «mágica», impulsada por tecnología de vanguardia: una carga rápida que permite pasar del 20 % al 80 % en sólo 27 minutos, un rendimiento energético excepcional y una maniobrabilidad precisa gracias a un nuevo chasis diseñado para brindar el máximo confort. Las soluciones de conectividad integradas facilitan la interacción intuitiva con el vehículo, mientras que los sistemas de asistencia avanzados garantizan seguridad y tranquilidad durante el trayecto.

«Nº8 representa el equilibrio perfecto entre belleza y rendimiento, ofreciendo lujo para todos los viajeros frecuentes. Su interior acogedor, su acústica y sus tecnologías son testimonio de la excelencia de la artesanía francesa, transformando tus trayectos en una experiencia onírica.A bordo, cada trayecto se convierte en una experiencia mágica, impulsada por tecnología de vanguardia: una carga rápida que permite pasar del 20 % al 80 % en solo 27 minutos, un rendimiento energético sobresaliente y una maniobrabilidad precisa gracias a un nuevo chasis diseñado para brindar el máximo confort».

El nuevo coche de lujo de DS Automobiles

#ds8 ♬ Originalton – Autogefühl @autogefuehl 💡PREMIERE for the new flagship of the French automotive industry! This is the DS N°8 (DS8), the all-new luxury vehicle by DS Automobiles. It is 4,82 m / 190“ long, features 19“, 20“ or 21“ forged wheels in higher trim, standard adaptive scanning suspension with camera, optional two-tone paint and a Cd value of 0.24 (with 19“ wheels). It comes with a 74 kWh NMC or 97 kWh NMC battery, featuring a 7,8 s FWD version or 5,4 s acceleration AWD version. The interior comes in the standard trim with grey or black leatherette and completely animal free, optional also another animal free interior with extensive use of Alcantara. The boot is 620 l. Entry prices will be below 60.000 Euro, big battery below 65.000 Euro and max trim around 85.000 Euro. #ds #dsautomobiles #dsno8 #carindustry #cartech #cartechnology

El N°8 ofrece una autonomía de hasta 750 km en ciclo combinado WLTP, con una potencia de carga que permite recuperar 200 km en apenas 10 minutos en un punto de carga rápida. Su sistema Plug & Charge simplifica la recarga, identificando automáticamente el vehículo sin necesidad de tarjeta RFID. Además, incorpora una batería de largo alcance fabricada en Francia, respaldada por hasta 8 años de garantía, incluyendo el sistema de infoentretenimiento.

El diseño exterior del este coche de lujo destaca por su silhouette elegante y líneas precisas, combinando un estilo futurista y atemporal. Los detalles interiores están inspirados en el mundo de la joyería, con inserciones en relieve «Clous de Paris» y costuras visibles en punto de perla. El confort es una prioridad: volante calefactable, calentador de cuello, asientos con ventilación y masaje, y un techo panorámico que inunda el habitáculo de luz natural.

En cuanto a tecnología, el DS N°8 incluye conducción semiautónoma DS Drive Assist 2.0, firma lumínica DS Pixel Vision, monitorización de atención del conductor, visión nocturna DS Night Vision, suspensión activa DS Active Scan Suspension y control de crucero predictivo. Su sistema de infoentretenimiento DS IRIS System incorpora la inteligencia artificial de ChatGPT para asistencia por voz avanzada, navegación en tiempo real y gestión de medios.

La marca francesa también pone a disposición de los clientes servicios conectados exclusivos, con el Pack Connect Plus durante 3 años y el Pack Connect One hasta 10 años, incluyendo funciones como e-Remote Control, SOS & asistencia, DS Telemantenimiento y actualizaciones automáticas. Para la recarga, DS ofrece soluciones integrales con Free2Move Charge, estaciones de carga profesionales y sistemas domésticos.

Motores

A nivel mecánico el coche de lujo en su versión de acceso cuenta con un motor de 230 CV, par máximo de 345 Nm y una batería de 74kWh que le permite recorrer una distancia de 572 kilómetros. Un escalón por encima se encuentra una potencia de 245 CV y 345 Nm de par máximo, con una batería de 97,2kWh, que le permite contar con una batería de 750 kilómetros según el ciclo WLTP. La versión premium cuenta con tracción total, potencia de 350 CV, 511 Nm de par máximo, y se asocia a una batería de 97,2kWh que le permite recorrer una distancia de 686 kilómetros. Acelera de 0 a 100 en 5,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.

Precios

La versión Pallas con tracción FWD y 230 CV tiene un precio de 56.210 euros, mientras que la misma versión con el Pack Tech asciende a 60.160 euros. Por su parte, la versión Étoile alcanza los 62.710 euros, y con el Pack Confort Plus se sitúa en 64.910 euros.

En la gama de mayor potencia, el N°8 FWD 245 CV Long Range tiene un precio de 61.710 euros, incrementándose a 65.660 euros con el Pack Tech, mientras que la versión Étoile se ofrece en 68.910 euros, y con el Pack Confort Plus, en 71.110 euros.

Finalmente, la versión de tracción total AWD 350 CV Long Range está disponible únicamente en las configuraciones Étoile, a 73.410 euros, y Étoile + Pack Confort Plus, que alcanza los 75.610 euros.