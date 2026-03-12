Seat ha cerrado 2025 con un beneficio operativo de un millón de euros, lo que se traduce en una reducción de hasta un 99% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los aranceles impuestos por Bruselas al envío de coches 100% eléctricos procedentes de China han hecho mella en la firma con sede en Martorell por su afección en el Cupra Tavascan con un gravamen extra del 20,7%.

Así lo ha anunciado este jueves, el CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, en la presentación de los resultados financieros de la compañía, en la que ha señalado, destacando el aumento de ventas de las marcas hasta alcanzar la cifra histórica de 586.300 vehículos, lo que representa un crecimiento de un 5,1% más. De las cuales, 328.800 fueron de Cupra y 257.400 de Seat, un 32% más y un 17% menos, respectivamente.

La compañía espera que este año los aranceles tengan un impacto menor en sus cuentas, después de que la compañía haya cerrado un acuerdo con la Comisión Europea para retirar los aranceles al Cupra Tavascan.

Seat reduce su beneficio

En general, el grupo ‘core’ de marcas del Grupo Volkswagen (que incluye Volkswagen, Seat/Cupra, Skoda y Vehículos Comerciales) ha logrado un resultado operativo de 6.800 millones de euros, lo que supone una caída del 2% respecto al año anterior, con una rentabilidad operativa sobre ventas del 4,7%. Esto se traduce en 0,3 puntos porcentuales menos respecto a 2024.

Esta caída del resultado operativo obedece principalmente a los efectos adversos de los aranceles estadounidenses. Según ha compartido el consejero delegado de Grupo Volkswagen, Oliver Blume, durante la presentación de los resultados, los efectos directos e indirectos de los aranceles estadounidenses ascendieron a unos 5.000 millones de euros.

Los ingresos por ventas del grupo ‘core’ aumentaron hasta los 145.200 millones de euros (+3,7%), impulsados por un alza del 3,3% en las ventas de vehículos.

Por marcas, Skoda continuó mostrando un sólido rendimiento, con un aumento interanual del 8,1% en la facturación, hasta 30.100 millones de euros, mientras que el beneficio operativo creció un 8,5% desde 2024, hasta 2.502 millones de euros. Mientras que para la marca Volkswagen, el resultado ajustado por los aranceles estadounidenses y los artículos extraordinarios cumplió con las expectativas.

La división de vehículos comerciales del Grupo Volkswagen, de su lado, facturó 16.857 millones de euros, un 11,4% más que en 2024. El beneficio operativo de Volkswagen Vehículos Comerciales cayó hasta 245 millones de euros, un 67% menos en términos interanuales.