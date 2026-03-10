La DGT revienta la Semana Santa y lanza la petición que puede arruinar tus vacaciones

La Semana Santa 2026 está a la vuelta de la esquina y, como cada año, millones de españoles se preparan para disfrutar de unos días de descanso, viajes y escapadas. En este contexto, la DGT ya ha planificado su operativo especial, destinada a regular, ordenar y vigilar el intenso flujo de vehículos que se producirá durante la Semana Santa. Aun así, su petición a los conductores y el endurecimiento de ciertos controles podría complicar los planes de quienes esperan unas vacaciones sin sobresaltos.

«La Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominadas Operación Especial «SEMANA SANTA – 2026″, para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera)».

Operación de la DGT para Semana Santa

Desde las 15:00 horas del viernes 27 de marzo hasta las 00:00 horas del domingo 29 de marzo, que comprende el fin de semana que precede a la Semana Santa, tendrá lugar la primera «Operación Salida» de la Semana Santa 2026, los días 27, 28 y 29 de marzo. La segunda fase, más importante que la anterior por volumen y desplazamientos de vehículos a lo largo de toda la red viaria, comenzará a partir del mediodía del miércoles 1 de abril, con la segunda «Operación Salida» de la Semana Santa 2026, y comprenderá los días miércoles 1 y jueves 2 de abril. Esta fase concluirá a las 00:00 horas del domingo 5 de abril, con la «Operación Retorno», que se desarrollará durante el sábado 4 y el domingo 5 de abril.

En la «Operación Salida», el flujo principal de tráfico será en sentido desde los grandes núcleos urbanos hacia poblaciones con actos religiosos tradicionales, segundas residencias, zonas de montaña, zonas turísticas de la costa y zonas turísticas para la práctica de deportes de invierno. En la «Operación Retorno», el flujo predominante de tráfico será en sentido hacia los grandes núcleos urbanos, siendo especialmente conflictivos los accesos a los mismos.

Datos históricos

Durante la Semana Santa de 2024, desde el miércoles 27 de marzo hasta el lunes 1 de abril, se registraron importantes retenciones en distintas carreteras de España, afectando a varias provincias y vías principales, según la DGT. En Albacete, la A-31 presentó atascos desde las 11:30 horas hasta las 12:00 horas el miércoles, ampliándose el jueves de 11:30 horas a 14:30 horas y el viernes de 11:30 horas a 20:00 horas. En Alicante/Alacant, la A-70 acumuló retenciones entre las 14:00 horas y las 16:00 horarios.

En Álava, la A-1 tuvo retenciones de 16:00 horas a 20:30 horas, mientras que la A-6 en Ávila acumuló congestión desde las 12:30 horas hasta las 23:30 horas, intercalando tramos de 12:30-13:30 horas, 16:30-18:00 horas y 20:30-21:30 horas durante los días críticos. Las Islas Baleares también presentaron tráfico complicado en la Ma-1 de 16:30 horas a 17:00 horas y en la Ma-19 de 17:30 a 18:00, así como en la Ma-20 de 13:30 a 20:00.

En Barcelona, la C-17 y la C-32, junto con la B-10 y la B-20, experimentaron retenciones dispersas entre las 10:00 horas y las 21:30 horas a lo largo de toda la semana, con picos de congestión durante la mañana y la tarde. Burgos mostró problemas en la AP-1 de 17:30 horas a 20:00 horas el miércoles y en la BU-30 en distintos horarios, mientras que Cádiz y Sevilla registraron atascos en la AP-4, A-48 y SE-30 con intervalos de entre 11:30 horas y 20:30 horas dependiendo del día.

En Cantabria, la A-8 acumuló tráfico lento de 12:30 horas a 13:30 horas, mientras que Castellón/Castelló y Ciudad Real reportaron congestión en la AP-7 y la A-4 desde las 11:00 horas hasta las 20:30 horas. Córdoba, Cuenca y Granada también mostraron retenciones, destacando la A-3 y A-92 con flujos lentos durante horas punta. Guadalajara y Huelva tuvieron intervalos de congestión en la A-2 y A-49, mientras que Huesca presentó retenciones en la A-23 y AP-2, N-330 y N-145 desde media mañana hasta la tarde.

Jaén y León acumularon tráfico pesado en la A-44, A-6 y A-2 entre 11:30 y 20:00 horas, y Lleida y Lugo registraron congestiones en la C-14, N-145, A-6, A-1 y A-3 en distintos tramos horarios. Madrid vio congestión en la A-42, A-5, A-6 y M-40 desde las 07:30 horas hasta las 22:30 horas, incluyendo picos de tráfico en fines de semana y festivos.

En Málaga, la A-7 y A-30 registraron retenciones entre las 07:30 y las 17:00, horas mientras que Murcia tuvo congestión de 12:00 a 20:30 horas en la A-7. La Rioja y Segovia presentaron tráfico lento en la LO-20, A-1 y AP-6, y Soria y Toledo en la A-2, A-4 y A-5 con intervalos entre 07:00 y 21:30. Valencia/València mostró problemas en la AP-7, V-21, V-30 y V-31, con retenciones que alcanzaron hasta las 22:30 horas. Finalmente, Valladolid, Zamora y Zaragoza registraron atascos en la A-6, A-62, A-52, A-2 y AP-2, desde primeras horas de la mañana hasta la noche.