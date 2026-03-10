Renault Group lanzará 36 nuevos modelos hasta 2030 para impulsar la electrificación, acelerar la expansión internacional y hacer frente al avance de las marcas chinas. El conglomerado francés ha presentado una ofensiva de producto de los que casi la mitad, concretamente 16, serán totalmente eléctricos, mientras que el resto de modelos incorporarán distintas tecnologías adaptadas a las necesidades de cada mercado.

Así lo ha anunciado el consejero delegado de Renault Group, François Provost, este martes, en la presentación del nuevo plan estratégico del grupo marcado por «un entorno más competitivo que nunca» bajo el nombre futuREady, con una defensa clara de que «el constructor europeo puede perdurar y convertirse en la referencia automovilística europea a escala mundial».

El objetivo del grupo es superar los dos millones de vehículos vendidos al año en 2030, con aproximadamente la mitad de esas ventas procedentes de fuera de Europa. Igualmente, aspira a conseguir que el 100% de sus ventas para 2030 sean de vehículos electrificados en Europa para aumentar su presencia en el mercado y competir con las nuevas marcas chinas que llegan a Europa.

A medio plazo, la empresa aspira a generar «resultados financieros sólidos y resilientes de manera duradera» con un margen operativo de entre el 5% y el 7% de la cifra de negocios y un ‘free cash-flow’ del automóvil superior o igual a 1.500 millones de euros anuales de media. En igual medida, el conglomerado aspira a aumentar progresivamente el dividendo de sus accionistas, que en 2025 se cerró en 2,2 euros por acción.

«Convertirnos en el constructor europeo de referencia implica fijarnos la ambición de desarrollar y producir en Europa productos de la más alta calidad en términos de atractivo, tecnología y competitividad. En un entorno más competitivo que nunca, esto requiere saber combinar rendimiento e innovación con resiliencia y robustez. Esta es la principal ambición de futuREady. En Renault Group, sabemos de dónde venimos y adónde queremos ir, cómo y con quién. Todo con un mismo objetivo: servir mejor a nuestros clientes y, en definitiva, garantizarles una movilidad limpia, accesible y adaptada a sus necesidades», ha manifestado el consejero delegado de Renault Group.

Nuevos modelos del Grupo Renault

Dentro de esta hoja de ruta, Renault prevé que 14 de los 36 nuevos modelos que se van a lanzar hasta 2030 estén destinados exclusivamente a mercados internacionales, especialmente en regiones con fuerte potencial de crecimiento como India, Corea del Sur o América Latina.

La marca Renault va a acelerar su dinámica de crecimiento en torno a tres palancas clave. Primero, reforzar el potencial de la marca en Europa mediante el lanzamiento de 12 productos; generalizar la electrificación de la gama manteniendo la tecnología híbrida en Europa después de 2030 y desarrollándola internacionalmente, y ampliando su oferta 100% eléctrica con una nueva plataforma; y acelerar su ofensiva internacional con el lanzamiento de 14 productos.

Por su parte, Dacia continuará manteniendo la misma filosofía ‘value for money’, es decir, coches asequibles, robustos y prácticos. Sin embargo, de cara a 2030, la firma de origen rumano espera acelerar su ofensiva eléctrica con la aspiración de lograr dos tercios de sus ventas bajo estas motorizaciones en 2030, ya que en los próximos años Dacia lanzará cuatro nuevos modelos eléctricos dentro de su gama.

Por otro lado, Dacia no dejará a un lado su apuesta por la tecnología híbrida E-Tech en sus vehículos 4×4 y su liderazgo en modelos GLP. También perseguirá el objetivo de lograr un tercio de sus ventas en el segmento C para esta fecha.

En el caso de la marca deportiva Alpine, ésta continuará su expansión internacional, especialmente en mercados clave como Europa, Norteamérica y Asia. La marca seguirá desarrollando una gama de modelos deportivos electrificados, dentro de la transición del grupo hacia tecnologías eléctricas, aprovechando sus modelos A290 y A390 para atraer a nuevos clientes premium.