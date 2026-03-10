Hasta 200 euros de multa por hacer esto cuando vas en bicicleta: el recordatorio de la DGT que afecta a estos ciudadanos

La escena es habitual en muchas ciudades españolas: un ciclista que decide cruzar un paso de cebra sin bajarse. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que el paso de peatones es un espacio diseñado específicamente para proteger a quienes circulan a pie, por lo que su prioridad es absoluta. Por lo tanto, el ciclista debe bajarse de la bicicleta y cruzar caminando para mantener la condición de peatón.

De lo contrario, podría enfrentarse a una sanción de 200 euros. Según el Reglamento General de Circulación (RGC), sólo hay una excepción a esta norma: si el paso está señalizado específicamente como paso para ciclistas, en cuyo caso sí pueden cruzarlo sin bajarse la bicicleta sin exponerse a una multa de la DGT.

¡No cruces el paso de peatones en bicicleta!

«Ir en bicicleta por la ciudad tiene muchas ventajas, pero también implica conocer y respetar ciertas normas de circulación que no todo el mundo tiene claras. Una de las más desconocidas tiene que ver con los pasos de peatones. Mucha gente no sabe que está prohibido cruzar un paso de cebra montado en la bicicleta. Estamos obligados a bajarnos y cruzar caminando junto a ella, ya que los peatones tienen prioridad absoluta debido a su mayor vulnerabilidad. El paso de cebra es un espacio habilitado exclusivamente para el cruce de peatones y, al circular sobre la bici, esta se considera un vehículo en movimiento. Por tanto, ningún vehículo debe atravesarlo sin detenerse y sin que su conductor se baje. No respetar esta norma puede suponer una multa de 200 euros. Conocer este tipo de reglas ayuda a mejorar la convivencia y la seguridad en la vía pública».

Normas de la DGT

Antes de iniciar la marcha e incorporarse a la circulación, lo primero que hay que hacer es observar la situación de los demás vehículos. Es necesario asegurarse de que no se acercan otros vehículos o de que están lo suficientemente lejos. También hay que comprobar si alguna señal o norma de circulación prohíbe realizar la maniobra. Si no existe ninguna prohibición, se debe señalizar la maniobra con suficiente antelación y claridad para advertir a los demás conductores de lo que vamos a hacer.

Para realizar un giro a la derecha, el ciclista debe situarse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, moderar la velocidad y asegurarse de que puede realizar el giro con seguridad. Esta maniobra se puede señalizar con el brazo izquierdo doblado hacia arriba con la palma de la mano extendida o con el brazo derecho en posición horizontal con la palma de la mano extendida hacia abajo.

El giro a la izquierda depende del tipo de vía. Si la vía es de sentido único, hay que situarse lo más cerca posible del borde izquierdo de la calzada y señalizar la maniobra con suficiente tiempo. Si la vía es de doble sentido, se debe circular junto a la marca longitudinal de separación o mediana, o en su defecto al eje de la calzada, sin invadir el carril contrario, señalizando también con antelación.

En vías interurbanas sin carril acondicionado para este giro, el ciclista debe colocarse a la derecha, fuera de la calzada siempre que sea posible, e iniciar el giro desde ese lugar tras señalizar previamente. Si la vía dispone de carril específico para girar a la izquierda, se deberá ocupar con suficiente antelación y realizar el giro cuando la señalización lo permita.

Esta maniobra se señaliza con el brazo izquierdo en posición horizontal con la palma de la mano extendida hacia abajo o con el brazo derecho doblado hacia arriba con la palma de la mano extendida. Para indicar que se va a frenar bruscamente o detenerse, se debe mover el brazo alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos.

Los ciclistas tienen prioridad de paso frente a los vehículos de motor cuando circulan por un carril bici, por un paso para ciclistas o por el arcén debidamente señalizado. También tendrán prioridad cuando un vehículo de motor vaya a girar a la derecha o a la izquierda para entrar en otra vía y el ciclista se encuentre próximo, o cuando circulando en grupo el primero haya iniciado el cruce o haya entrado en una glorieta.

Por el contrario, los ciclistas deberán ceder el paso a los peatones en los pasos de peatones debidamente señalizados. También deberán hacerlo cuando vayan a girar para entrar en otra vía y haya peatones cruzando, incluso si no existe un paso de peatones.