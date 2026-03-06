El Congreso Faconauto 2026 ha cerrado sus puertas con un gran éxito de participación y balance muy positivo para el sector del automóvil. Durante varias jornadas, concesionarios, empresas y representantes de toda la cadena de valor del automóvil se han dado cita en este encuentro, que se consolida como el gran punto de reunión anual de la automoción en España.

Bajo el lema ‘Tú decides’, ha puesto el foco en el papel del cliente en la transición hacia la electrificación, además de abordar los principales retos del sector, la innovación tecnológica y el impulso de nuevas soluciones para los concesionarios. En el marco del Congreso Faconauto 2026, OKDIARIO ha entrevistado a Montse Martínez, directora general comercial de Faconauto, para conocer a qué retos se enfrenta el sector.

Pregunta: ¿Qué valoración haces de este Congreso Faconauto 2026?

Respuesta: La valoración para nosotros es muy positiva, porque al final, más que Congreso Faconauto, es el congreso del sector. Yo creo que todos nos lo hemos apropiado. Entonces, de alguna manera, sientes que los concesionarios, por supuesto, lo sienten como suyo, que lo es, pero también las empresas, los colaboradores y, al final, es el gran encuentro anual del sector.

P: Con el lema de este año ‘Tu decices’: ¿Qué mensaje crees que debería salir del Congreso Faconauto?

R: Fundamentalmente, el mensaje que debe calar es que es el cliente el que manda y decide cómo quiere hacer esa transición hacia la electrificación.

P: A nivel de negocio, ¿qué supone para el Congreso Faconauto contar con patrocinadores tan diversos como aseguradoras, financieras y empresas de todo tipo?

R: Efectivamente, está todo el sector aquí reunido. Todas las empresas de la cadena de valor que están aportando valor al concesionario, que le acompañan en la transformación en innovación: aseguradoras, como decías, financieras también del negocio de la posventa.

Es muy positivo poder encontrar estas soluciones que traen las empresas, que son las que al final hacen que los concesionarios también adopten la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías para ser más eficientes.

P: ¿Cuántas empresas participan en esta edición del Congreso Faconauto’

R: Empresas son 72 este año y ya estás viendo toda la feria, cómo los equipos se implican en cada stand, pues te hacen sus regalos, sus sorteos cada vez más innovadores, traen jamones, traen de todo para que los concesionarios, pues al final, se acerquen a conocer sus servicios, sus propuestas y pasar un rato juntos.

P: Hablando de innovación, ¿qué novedades ha tenido este Congreso Faconauto 2026 en comparación con otros años?

R: Nosotros siempre tenemos que encontrar el equilibrio entre lo que es el contenido en el auditorio, que congrega a muchas personas, y lo que es la feria, que al final las empresas son las que pagan este encuentro. También es importante que ellas estén con los concesionarios y que puedan conversar con ellos. Ese equilibrio siempre es el reto que tenemos.

Este año lo que hemos hecho es ampliar ese espacio de networking, porque nos lo demandan también los concesionarios y es lo que yo creo que ha marcado este Congreso, esa diferencia. Toda la tarde de ayer hasta las ocho, networking y poder estar mucho más tiempo juntos.

P: ¿Qué valoración haces sobre el estado del sector?

R: Yo creo que lo más relevante es saber que la demanda, el incentivo de la demanda, lo que trae es mejora y riqueza para el país. Cuando el automóvil se para, se para el país, literalmente, como decía Marta -en referencia a la presidenta de Faconauto-. Yo creo que ese es el lema y creo que debemos tener especial cuidado con este sector: que los clientes puedan acceder a la movilidad, que decidan, como decimos con el lema.

Y las ayudas, yo creo que las ayudas al final son lo que está haciendo que el sector se mueva.

P: Para cerrar, una conclusión de este Congreso Faconauto 2026.

R: La conclusión es ‘Tú decides’ de todos los contenidos, lo que tú te llevas.