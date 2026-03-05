Grupo Mutua Madrileña renueva su compromiso con el sector de la automoción como patrocinador principal del Congreso Faconauto 2026 consolidando su posición como socio estratégico de los concesionarios. OKDIARIO, entrevista a Javier Moscat, gerente de Grandes Cuentas y Responsable de Negocio Centro del Grupo Mutua, para conocer a que retos se enfrenta el automóvil.

Pregunta: ¿Qué significa y, sobre todo, por qué es importante para Mutua Madrileña estar en el Congreso Faconauto, uno de los eventos más reconocidos del sector de la automoción en España?

Respuesta: Pues como patrocinador principal ya llevamos casi nueve, diez años y para nosotros es totalmente estratégico estar en el Congreso de Faconauto. Para nosotros estar en este Congreso es estar en el presente y en el futuro y acompañar a nuestros socios que son lógicamente los concesionarios.

P: ¿Qué mensaje cree que debería salir de este Congreso Faconauto?

R: Yo creo que todo el mundo lo tiene un poco en la cabeza que la transformación realmente del sector exige una colaboración un poco más eficaz que lo que llevamos desarrollando a lo largo de estos años. Es decir, entre todos los actores, entre financieras, aseguradoras, fabricantes, todo lo que redunda al concesionario, para reforzar esa alianza que entre todos pretendemos, para que el cliente tenga una apuesta clara de cara al mercado.

P: Desde Mutua Madrileña, ¿por qué es importante ir de la mano con los concesionarios y qué papel juegan?

R: El concesionario es la pieza fundamental en todo este puzzle. El papel que juega es clave porque realmente es el punto de encuentro con el cliente. Todo empieza ahí y de ahí se va desarrollando todo lo que es el viaje del cliente en el que intervenimos aseguradoras, financieras, etcétera.

P:¿Por qué cree que concesionarios y distribuidores encuentran en Mutua un socio estratégico fiable?

R: Realmente lo que encuentran y lo que llevan encontrando desde hace mucho tiempo es marca, estabilidad, solvencia y un expertise en un mercado de automoción que llevamos casi 100 años desarrollando y que les hemos de alguna manera propuesto una fórmula de valor para que ellos sean protagonistas y encuentren un socio a largo plazo.

P: ¿En qué momento se encuentra el mercado del automóvil en España: transición, parón o redefinición?

R: Yo creo claramente que está en plena redefinición, ya no solo estructural, sino también un cambio de imagen. Ya estamos acostumbrados a unas marcas tradicionales en las que el cliente encontraba su solución, pero hay unos nuevos actores que cada vez están teniendo más presencia, como son todo el tema de las marcas chinas y yo creo que fundamentalmente esa redefinición viene por adaptarse de alguna manera a estos nuevos actores.

P: ¿A qué retos se enfrenta el sector con la entrada del nuevo año y qué podemos esperar de 2026?

R: El reto es consolidar de alguna manera la electrificación, asemejando a nuestros vecinos europeos que manejan unas cuotas un poco más atractivas, aunque se está viendo ya algo de tendencia y de alguna manera también asegurar cierta rentabilidad a los socios concesionarios para que su crecimiento tenga una visión a largo plazo.

P: Las aseguradoras juegan un papel fundamental en el sector, ¿cómo está cambiando el mundo del seguro de automóvil?

R: El seguro de auto está en plena transformación también. Ya no simplemente es la solución que te cubra en caso de algún incidente, que es un poco lo que la gente tiene en la cabeza, sino que se está transformando en una solución de movilidad con diferentes aspectos para transformar este producto en algo más allá del simple seguro de autos, sino en una solución, como decía, realmente de movilidad.

P: En plena transición al coche eléctrico, ¿qué innovación en seguros de automóvil están liderando ustedes que todavía no esté generalizada en el mercado?

R: Fuimos una de las primeras aseguradoras que se pegó ya lo que llamamos el enchufable y ahora estamos en plena reconversión con un producto que de momento no puedo revelar porque va a ser muy atractivo y va a pegar mucho en el mercado. Pero claramente tenemos que acompañar al producto de seguro de vehículo eléctrico con coberturas innovadoras, desde el tema de la batería, cable de carga, soluciones en el hogar, aportar movilidad relacionada con el mundo eléctrico y adicionalmente, con muchos aspectos actuariales, estamos creando un producto muy sólido que creo que va a ser un best practice en el mercado.

P: En un contexto de costes al alza, ¿cómo consigue Mutua mantener competitividad sin renunciar a coberturas de calidad?

R: Llevamos una evolución donde claramente la eficiencia en los costes ha sido clave para poder seguir manteniendo un equilibrio entre primas y servicios, que es lo que realmente va a redundar siempre en el cliente. En este año creo que estamos saliendo un poco de ese agotamiento que teníamos con la subida de los costes relacionadas con el recambio y en todo este periodo inflacionista post COVID que hemos sufrido. Con toda la eficiencia en el tema operativo hemos resuelto bastante esta ecuación que realmente nos estaba costando resolver.

P:Mutua suele destacar en satisfacción de clientes, ¿qué están haciendo distinto frente a otros actores del sector?

R: Es la obsesión por el cliente. Es una locura realmente. Todo gira alrededor del cliente, porque nosotros, como ADN de mutualidad, no perseguimos principalmente las tendencias, sino el servicio y que todo redunde en dar siempre una mejor calidad al cliente. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los productos, con los temas operacionales de la compañía, con todos los servicios que podemos aportar, siempre es pensando en el cliente. De ahí que tengamos un ratio de renovación muy relevante por encima del mercado. Eso quiere decir que el cliente está contento.

P: ¿Qué oportunidades de crecimiento ve para Mutua dentro del ecosistema de movilidad que se está configurando?

R: Nosotros llevamos trabajando en este tema de movilidad porque nuestro objetivo es que la compañía dure 100 años más. Estamos trabajando para que dure 100 años más. En todos los aspectos de movilidad lo que llevamos haciendo desde hace ya unos años es dar unos servicios adicionales al cliente. Tenemos nuestro propio servicio de rent a car porque compramos una compañía de rent a car. Tenemos otras compañías de movilidad relacionadas con taxis. También tenemos toda la sociedad del tema de parking, de parquímetros, para conocer un poco más cuáles son las tendencias de movilidad de nuestros clientes y dónde vemos el futuro de la movilidad. Pues claramente en seguir rodeando al cliente de servicios más allá de lo que es la prestación que le puede dar su coche en la movilidad del día a día.