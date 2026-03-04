Los concesionarios cerraron con una rentabilidad de 1,47%, lo que se traduce en un incremento significativamente superior a los datos registrados en el año 2024 y ligeramente superior a la anotada en el cierre del tercer trimestre de 2025. La cifra más alta de los últimos años, lejos de los 0,92% registrado en 2024.

Así lo ha anunciado el director general de Faconauto, José Ignacio Moya, durante la inauguración del Congreso Faconauto, en el que ha compartido los datos del Informe de Rentabilidad, elaborado por Snap-en Business Solutions.

«Este resultado refleja el esfuerzo realizado por los concesionarios en eficiencia, control de costes y optimización de recursos, en un contexto marcado por la transformación del sector y la adaptación a la electrificación y la digitalización del negocio», ha valorado el director general de Faconauto.

Rentabilidad de los concesionarios

El informe refleja rentabilidades similares entre vehículo nuevo y usado, mejorando lo conseguido en el año anterior, lo que indica buenos datos de actividad de vehículos a lo largo del todo el año.

Los concesionarios han seguido llevando a cabo esfuerzos en el control de gastos generales, lo que ha hecho que se posicionen en un 4,1% de la facturación, el dato más bajo en muchos años, ayudando a conseguir mejores rentabilidades globales.

En cuanto a la posventa, clave en la rentabilidad de los concesionarios, se mantiene en resultados similares al año anterior si hablamos de forma global, aunque con ligeros retrocesos en mecánica y recambios. Mientras, el área de carrocería ha recuperado la rentabilidad perdida durante buena parte del año y ha cerrado con unos porcentajes superiores al año pasado, aunque la actividad en los concesionarios oficiales se viene reduciendo por la centralización de esta a nivel grupo.

Respecto a 2026, el informe espera que una mejora de la rentabilidad obtenida en 2025, para lo que la maximización de la eficiencia en taller y de los recursos y equipos del concesionario; y la evolución de la actividad del mercado, serán fundamentales y marcarán los puntos claves de cara a este año.