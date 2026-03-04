El Congreso de Faconauto 2026, el encuentro anual de la patronal de los concesionarios, se celebrará los días 4 y 5 de marzo en el Palacio Municipal de Congresos de IFEMA Madrid. Un evento que cuenta con el patrocinio principal de Grupo Mutua y el respaldo de 70 empresas patrocinadoras y que reunirá durante dos jornadas a los principales líderes de la automoción, la economía y la industria en un momento clave para el sector, marcado por la transformación tecnológica, la electrificación, la digitalización del negocio y los retos regulatorios que afronta la industria europea.

La primera jornada comenzará con la bienvenida de José Ignacio Moya, director general de Faconauto. A continuación, a las 10:00 horas, tendrá lugar la ponencia “IA, ¿Ola o tsunami?”, a cargo de Jon Hernández, divulgador y experto en IA, con el apoyo de BBVA Consumer Finance.

A las 10:30 horas se celebrará la ponencia «Cuando la IA da resultados: casos reales que ya marcan la diferencia en los concesionarios», impartida por Salvador Medina, CEO de Valhalla, con el apoyo de CaixaBank Payments & Consumer.

Posteriormente, a las 11:00 horas, el Dr. Stefan Bratzel, director del Center of Automotive Management (CAM), ofrecerá la ponencia «¿Perdidos en la transformación? Condiciones para el éxito de la industria del automóvil en tiempos volátiles», patrocinada por Mapfre.

La jornada continuará con el acto inaugural, en el que intervendrán Marta Blázquez, presidenta de Faconauto; Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP; Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME; Susana Solís, eurodiputada del Partido Popular; y Josu Jon Imaz, CEO de Repsol.

Congreso Faconauto 2026

La segunda jornada, el jueves 5 de marzo, estará marcada por la presentación del Estudio VCON 2025, que correrá a cargo de Manuel Díaz, socio responsable de automoción PwC España, y Álvaro Cuevas, Senior Manager PwC España, con el apoyo de Cetelem.

Posteriormente se celebrará el diálogo «China no es Europa», protagonizado por Fermín Soneira, CEO de Audi SAIC, en conversación con Manuel Díaz, socio responsable de automoción PwC España.

La clausura institucional contará con la participación de Josep María Recasens, presidente de Anfac; Javier Pujol, presidente de Sernauto; y Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria.

A continuación, tendrá lugar la entrega de los premios «Compromiso» Faconauto y el reconocimiento a la marca más valorada en el estudio VCON 2025. En esta edición se reconocerá al RACE, en la categoría Faconauto Seguridad Vial; a CEOE Campus, en la categoría Faconauto Universidad; a Sonsoles Ónega, en la categoría Faconauto Woman; a Mapa REVE, en la categoría Faconauto Verde; a la Unión del Sector, con una Mención Especial; y a Manuel Conde, fundador del Grupo M. Conde, por su Trayectoria Profesional.