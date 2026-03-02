Las ventas de coches en España llegaron a superar las 97.000 unidades en febrero, lo que supone un incremento del 7,4% respecto al segundo mes del año anterior. Un aumento que podría ser mayor alcanzando hasta un 13,5% más, si se descontasen las 4.800 matriculaciones adicionales del año pasado propiciadas por el efecto DANA. En el total del año, ya se suman 170.186 unidades, que supone un 4,6% más durante estos dos primeros meses.

En cuanto al dato acumulado en los dos primeros meses del año, las ventas de coches progresan un 4,6% entre enero y febrero, hasta las 170.186 unidades comercializadas.

Ventas de coches en febrero

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, en febrero, la cifra de ventas de vehículos híbridos enchufables (PHEV) crecieron un 75%, es decir, estuvieron muy cerca de duplicar los datos de hace un año, con 12.092 unidades comercializadas el pasado mes de febrero. Igualmente, la electrificación completó un segundo mes positivo, con 8.890 ventas de vehículos 100% eléctricos en febrero, lo que se corresponden con un alza del 45,5% en valores interanuales.

Respecto a los turismos electrificados (BEV+PHEV), 2026 se inicia en los dos primeros meses con un aumento del 60,3% y un total de 36.194 entregas a clientes, un 55,6% más que hace un año. La cuota de estos dos tipos de modelos llegó al 18,2% del mercado, mientras que la acumulada del año presenta un 19,5%.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen en febrero como la motorización más popular entre los conductores españoles, con una cuota del 40,2% de las ventas del mes –cuatro de cada diez coches comprados en el mes fueron etiquetas ‘ECO’– y 46.485 operaciones, un 16,8% más sobre el año anterior.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja como viene siendo habitual, y en el caso de los de gasolina caen en matriculaciones en febrero un 20,8% interanual, con 39.066 comercializaciones, aunque retienen una cuota de mercado del 19,5% en febrero, siguiendo como la segunda motorización más demandada en el segundo mes del año.

El diésel, de su lado, se desploma en febrero de este año un 28,8%, hasta las 7.226 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado de apenas el 3,4% situándose como la quinta motorización en el mes, por encima de los coches de gas.

Las matriculaciones de vehículos de gas caen un 30,4% en términos interanuales en febrero, hasta las 3.047 unidades, con lo que consiguieron una cuota de mercado del 2,6%.

Matriculaciones de vehículos comerciales

Febrero también fue un mes beneficioso para las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, que alcanzaron en el segundo mes de 2026 las 15.754 unidades, un alza del 12,7% respecto al año anterior. Por tipología, los derivados, furgonetas y ‘pickup’ subieron un 13% interanual hasta situarse en 8.419 unidades. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron las 7.335 matriculaciones, un ascenso del 12,2% en valores interanuales.

Así, las ventas de vehículos comerciales progresan un 8,9%, hasta las 28.938 unidades en los dos primeros meses del año. Por otro lado, los vehículos industriales registraron un aumento también del 13% interanual, con 2.542 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 349 ventas al segundo mes de 2026, subieron a un ritmo menor, un 5,4%.

En todo lo que va de 2026, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses ascienden un 7,2%, con un total de 5.919 unidades, de las cuales 5.266 pertenecen a los vehículos industriales (+9,5%) y 653 a autobuses, autocares y microbuses (un 7,9% menos).