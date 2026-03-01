Geely Auto ha iniciado oficialmente sus operaciones en España, marcando un nuevo paso en la expansión de la marca en el Viejo Continente, y busca nuevos inversores para la apertura de hasta 50 concesionarios antes de que finalice el año. El fabricante automovilístico chino iniciará su comercialización en el mercado en la primera mitad de 2026.

Así lo ha confirmado la compañía, que ha señalado que ya ha comenzado a firmar los primeros acuerdos con concesionarios en España, sentando las bases para su entrada en el mercado antes del despliegue de su oferta de producto.

El lanzamiento comercial de Geely Auto en España contará con una oferta inicial formada por los modelos Geely E5 y Geely Starray EM-i, que reflejan el enfoque multipropulsión de la marca hacia la electrificación y su compromiso con una movilidad accesible y centrada en el usuario.

Geely E5 y Geely Starray EM-i

El Geely E5, un SUV eléctrico de tamaño medio, representa el compromiso de Geely Auto con la movilidad sostenible. Desarrolla una potencia de 160 kW (218 CV) y ofrece una autonomía máxima de hasta 475 kilómetros (WLTP). Incorpora la batería Short Blade Battery, desarrollada internamente y disponible en dos capacidades, 60,22 kWh y 68,79 kWh, diseñada para combinar alta densidad energética, durabilidad y seguridad. Su capacidad de carga rápida permite recuperar del 30% al 80% de la batería en solo 20 minutos, facilitando el uso diario y contribuyendo a una reducción de las emisiones operativas.

Por su parte, el Geely Starray EM-i es el modelo híbrido enchufable impulsado por la tecnología híbrida EM-i de Geely Auto, desarrollada para ofrecer una transición eficiente y flexible hacia la movilidad electrificada. Con una potencia combinada de 262 CV, el sistema integra un motor de combustión de alta eficiencia desarrollado por Horse Powertrain, la joint venture entre Geely Group y Renault Group con sede en España, junto a un motor eléctrico de 160 kW y dos opciones de batería, de 18,4 kWh y 29,8 kWh. Esta configuración permite alcanzar una autonomía combinada de hasta 943 kilómetros (WLTP), equilibrando eficiencia, prestaciones y versatilidad en el uso diario.

Ambos modelos han sido desarrollados sobre la base de Geely Auto Technology, que combina ingeniería avanzada, soluciones inteligentes de electrificación, elevados estándares de seguridad y una clara orientación a la experiencia de usuario. El Geely E5 y el Starray EM-i ofrecen completos niveles de equipamiento, conectividad avanzada y sistemas de asistencia a la conducción, reflejando el enfoque de Geely Auto hacia una tecnología intuitiva, fiable y accesible.

En conjunto, el Geely E5 y el Starray EM-i ilustran la visión de Geely Auto sobre la movilidad moderna: sostenible, tecnológicamente avanzada y diseñada para adaptarse a distintos perfiles de cliente y necesidades de uso, sin renunciar a la calidad, la seguridad y una propuesta de valor sólida.

Concesionarios de Geely en España

De forma paralela al despliegue de su oferta de producto, Geely Auto España está desarrollando una red de concesionarios de ámbito nacional. Este despliegue se realizará de manera progresiva, apoyado en socios con amplia experiencia y un profundo conocimiento del mercado local, con el objetivo de garantizar un alto nivel de atención comercial y un servicio posventa alineado con el posicionamiento de la marca.