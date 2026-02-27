El fabricante automovilístico Zeekr confirma su desembarco en España este año. De la mano de Salvador Caetano Auto, la marca premium de vehículos 100% eléctricos que forma parte de Geely Auto Group, uno de los mayores conglomerados automovilísticos del mundo, llegará antes del verano con una propuesta de modelos 100% eléctricos.

Así lo ha confirmado la compañía, en conversaciones con este diario, que han señalado que «esta colaboración con Salvador Caetano Auto permitirá que los modelos 100% eléctricos de Zeekr – reconocidos por su innovador diseño europeo, su tecnología vanguardista y su espectacular rendimiento – lleguen al mercado español y portugués a lo largo del segundo trimestre de 2026».

Zeekr ofrece una propuesta de valor de primer nivel en el segmento eléctrico premium basada en tecnología vanguardista, rendimiento exuberante y artesanía innovadora, aportando valores distintos a los que ofrecen otras marcas procedentes de China.

Construidos sobre la Arquitectura SEA (Sustainable Experience Architecture), los vehículos de Zeekr ofrecen carga ultrarrápida, conectividad 5G, y una innovadora interfaz en cabina puntera en el sector. Además, combinan potencia y aceleración con una conducción precisa para una experiencia de conducción realmente avanzada.

Respecto al diseño, la estética de los modelos de Zeekr está desarrollada en el Centro Global de Diseño de Zeekr en Gotemburgo (Suecia), utilizando tecnología punta.

Desembarco de Zeekr en España

España y Portugal son mercados esenciales en la estrategia de crecimiento de Zeekr para el sur de Europa. A través de esta colaboración, Salvador Caetano Auto establecerá una red dedicada de ventas y posventa que refleje el posicionamiento premium de Zeekr y ofrezca una experiencia fluida y centrada en el cliente.

Lothar Schupet, Acting CEO de Zeekr Europe, ha destacado que «España y Portugal son clave para nuestra continua expansión europea». La demanda de vehículos eléctricos en toda la Península Ibérica está aumentando de forma constante, apoyada por el desarrollo de infraestructuras y el creciente interés de los consumidores en la movilidad eléctrica premium». «La amplia experiencia y la sólida capacidad operativa de Salvador Caetano Auto aseguran la mejor representación de nuestra marca de movilidad eléctrica premium en la Península Ibérica», ha añadido.

Por su parte, Sergio Ribeiro, Executive Director de Salvador Caetano Auto y CEO de International Automotive Distribution, ha señalado que «esta colaboración sienta las bases para una sólida colaboración que nos permitirá llevar los vehículos eléctricos premium e innovadores de Zeekr a los consumidores de España y Portugal». «Estamos enfocados en ofrecer una implementación rápida, excelencia en el servicio y una experiencia completamente centrada en el cliente», ha concluido el directivo.

Nuevas marcas chinas en 2026

Zeekr no es la única marca china que va a empezar a comercializar sus vehículos en el mercado español, a la marca premium de vehículos 100% eléctricos que forma parte de Geely Auto Group hay que sumar otras firmas como Lepas, la propia Geely o Changan, entre otros fabricantes automovilísticos con sede en China.