Por qué OMODA & JAECOO es el nuevo caso de éxito del automóvil: rentabilidad, tecnología SHS y la mejor marca valorada por la red

En el complejo ecosistema de la automoción, donde la tradición suele pesar más que la innovación, la irrupción de OMODA & JAECOO en España ha sido, además de un éxito de ventas, un auténtico manual de estrategia sobre cómo desembarcar en un mercado maduro y conquistarlo desde dentro.

Apenas dos años después de su lanzamiento oficial, la compañía ha logrado el respaldo absoluto de los profesionales del sector. Según el prestigioso VCON 2025, la marca es la más valorada por la red de concesionarios en España. Pero, ¿qué hay detrás de este crecimiento vertical?

Un marzo histórico: rompiendo el techo de cristal de las ventas

Los resultados comerciales al cierre consolidan a OMODA & JAECOO como el actor más dinámico del mercado. Tras un febrero que ya marcó un hito con 2.887 unidades matriculadas (un crecimiento del 83,5% frente al año anterior), la marcha ha cerrado el primer trimestre de 2026 con una cuota de mercado del 3,0% en el total y un extraordinario 5,9% en el canal de particulares.

Este último dato es crucial. Mientras el mercado general crece a un ritmo moderado, la firma ha escalado hasta situarse entre las cinco marcas más vendidas a clientes privados en España. No es sólo un éxito de volumen, es un éxito de penetración en el hogar español, liderando además el segmento de la tecnología híbrida enchufable (PHEV) entre particulares.

La alianza con la red

El éxito en las calles tiene su origen en los despachos de los concesionarios. El estudio VCON 2025, elaborado por PwC y Faconauto, ha sido la prueba de fuego definitiva. OMODA & JAECOO ha obtenido una puntuación de 9,9 sobre 10, la más alta del sector.

Esta valoración no es un cheque en blanco, sino el reflejo de tres pilares estratégicos:

Rentabilidad real: mientras otros fabricantes ajustan márgenes, la red de OMODA & JAECOO ha alcanzado una rentabilidad media de 3,4%, duplicando la media estimada del mercado. Modelo de colaboración: la creación de la Asociación Nacional de Concesionarios OMODA & JAECOO (ANCOJ) ha permitido una comunicación fluida que optimiza procesos y asegura que el crecimiento de la marca sea también el crecimiento de sus socios locales. Valor del producto: los concesionarios son claros. El 63% atribuye el éxito a que la marca ofrece mejores prestaciones a un precio más competitivo. Lo más relevante es que un 0% de los encuestados asocia la marca a un concepto de “menor calidad”, un dato que rompe los prejuicios sobre los nuevos fabricantes asiáticos.

Postventa y la seguridad de tener el recambio en casa

Donde muchos fallan, OMODA & JAECOO ha decidido blindarse. El estudio posiciona a la firma como la marca más competitiva en postventa. El secreto reside en una logística local de “kilómetro cero”.

A diferencia de otros competidores –que dependen de envíos internacionales que dilatan los tiempos de reparación–, la compañía cuenta con un almacén logístico propio en España ubicado en Azuqueca de Henares. Esto, sumado a una capilaridad que ya supera los 100 concesionarios operativos, garantiza que el 96% de la población española tenga un centro oficial a una media de 23 minutos de conducción.

Evolución tecnológica

La agilidad de la marca también se ha demostrado en su catálogo. La andadura comenzó con el exitoso OMODA 5 de gasolina, que sirvió para establecer la marca y demostrar la fiabilidad del producto. Sin embargo, la adaptación al mercado español ha sido meteórica.

La introducción de la tecnología SHS (Super Hybrid System) –que incluye versiones híbridas (HEV) e híbridas enchufables (PHEV)– ha sido el gran catalizador. Modelos como el OMODA 5 SHS-H se han convertido en superventas instantáneas (superando las 1.150 unidades mensuales), mientras que el nuevo OMODA 7 SHS ha acumulado más de 1.000 pedidos en su primer mes.

Horizonte 2026

La estrategia de implantación no se detiene aquí. Con el objetivo de alcanzar los 115 concesionarios para finales de 2026, la marca busca reforzar su presencia en áreas de alta densidad y en regiones periféricas, asegurando que la excelencia en el servicio llegue a cada rincón del país.

OMODA & JAECOO, con su gama de productos que entiende la transición energética española, ha dejado de ser “la novedad” para convertirse en el referente a batir. España ha sido el laboratorio perfecto para un éxito que promete seguir batiendo récords.