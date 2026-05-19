Franco Colapinto, piloto que compite en la Fórmula 1 con Alpine F1 Team, es una de las grandes promesas del automovilismo. El argentino se ha ganado un hueco en la parrilla y es pieza clave en el equipo de competición del Grupo Renault. Su pasión por la velocidad va más allá de los circuitos, al conducir en su día a día el nuevo Alpine A390, un fastback deportivo 100% eléctrico, que llama la atención por su rendimiento al entregar 400 CV de potencia con cerca de 560 kilómetros de autonomía.

Un modelo al que ha podido probar, en primera persona este diario, y que destaca por el estilo deportivo de sus líneas icónicas y un acogedor interior para cinco pasajeros. Sus dimensiones son realmente amplias y novedosas para un Alpine, aunque sigue siendo un vehículo compacto debido a su longitud de 4,615 m, su ancho de 1,885 m y su altura de 1,532 m.

Así es el coche de Franco Colapinto

Alpine A390 está disponible en dos versiones con dos potencias diferentes. Por un lado, el GT que desarrolla 400 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos, con una velocidad máxima de 200 km/h; y por otro lado el GTS desarrolla 470 CV y hasta 824 Nm de par máxima y acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, con una velocidad máxima de 220 km/h.

Alpine A390 consta de una arquitectura original con tres motores que ofrece a la tracción total una disposición similar a la del vehículo con tracción trasera: un motor delantero síncrono con un rotor bobinado y dos motores síncronos de imanes permanentes específicos en la parte trasera, uno específico para cada rueda.

Estos motores dirigen el Alpine Active Torque Vectoring (AATV), solución única patentada y desarrollada mediante numerosas pruebas exhaustivas por los pilotos de prueba e ingenieros de Alpine. Los tres motores se fabrican en la planta Ampere de Cléon.

La dinámica de conducción se ha concebido con el objetivo de ser natural y accesible para todos, con una excelente modulación de los pedales, una dirección directa con una respuesta excepcional y una frenada sin transición perceptible entre el frenado regenerativo y el frenado por fricción. En función del modo de conducción seleccionado, A390 se adapta a todos los estados de ánimo, abarcando desde la conducción más confortable hasta la más intensa. En especial, resulta muy agradable en entornos urbanos; la conducción con un solo pedal también está disponible y detiene completamente el vehículo.

Un botón inspirado en la Fórmula 1

La función de adelantamiento Overtake, controlada desde el volante a través de un botón rojo (OV), suministra potencia extra durante un máximo de 10 segundos cuando se pulsa el botón. Dicha función, inspirada en los deportes de motor y videojuegos, ha sido patentada.

Cuando se suministra la potencia extra, el cuadro de instrumentos muestra una animación que simboliza la velocidad y una imagen del tiempo restante, además de una animación dinámica que aparece en la pantalla central de Alpine Telemetrics.

Diseño del Alpine A390

Al subir a bordo del coche de Franco Colapinto, uno se adentra en un universo deportivo que presta especial atención al confort y la calidad percibida a través del revestimiento de cuero del salpicadero, la consola central y los paneles de puerta, así como a un sofisticado ambiente lumínico. El color azul es protagonista, en línea con el Alpine A290.

El habitáculo está orientado hacia el conductor, ya que alberga pantallas de alta definición de 12,3 y 12 pulgadas para adentrarlos en el universo Alpine. El control físico de la climatización permite a los conductores configurarla sin apartar la vista de la carretera. El volante deportivo calefactable está cubierto por piel de napa azul, y cuenta con una base plana y un punto central.