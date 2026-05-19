Que los coches de ocasión con etiqueta ECO se hayan convertido en uno de los más buscados en España no es casualidad. El ahorro en combustible, las ventajas económicas, sumado a las restricciones de acceso a las ciudades de los vehículos más contaminantes, el aumento de la oferta en el mercado y la mejora de la experiencia de conducción diaria son algunos de los motivos que han llevado a los españoles a dejar atrás los motores térmicos para pasarse a sistemas de propulsión híbridos enchufables, híbridos, mild hybrid o motores de gas.

Así lo han explicado expertos de Ocasión Plus, en conversaciones con este diario, que señalan que la tendencia no es casual, ya que responde a cambios normativos, económicos y de hábitos de conducción que están empujando a muchos compradores hacia vehículos más eficientes y con ventajas urbanas claras, como lo son los coches de segunda mano con la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los coches con etiqueta ECO más buscados

Uno de los principales motivos por los que los españoles se decantan por un coche de ocasión con etiqueta ECO es por el ahorro en combustible a final de mes. Este tipo de motores, generalmente híbridos o microhíbridos, consumen menos en entornos urbanos, lo que reduce el gasto mensual entre un 20% y un 40% respecto a un coche de gasolina convencional. Un porcentaje que varía según el tipo de conducción.

En ciudad es donde más se nota la diferencia, ya que los sistemas híbridos aprovechan el motor eléctrico en atascos, semáforos y maniobras a baja velocidad, reduciendo el consumo casi a cero en algunos trayectos cortos. Mientras, en carretera, la diferencia es menor, pero sigue existiendo gracias a la optimización del motor térmico.

A este ahorro en combustible hay que añadir otros costes indirectos que también se reducen con la compra de un coche de segunda mano con etiqueta ECO: menos desgaste de frenos gracias a la frenada regenerativa, menor uso del motor en atascos y, en algunos casos, ventajas en aparcamiento regulado o impuestos.

Toyota C-HR

El coche de ocasión con etiqueta ECO más popular es el Toyota C-HR, que se ha consolidado como uno de los SUV híbridos más demandados del mercado de segunda mano gracias a su equilibrio entre diseño, eficiencia y fiabilidad. Su sistema híbrido autor recargable permite un uso muy eficiente en ciudad, donde puede circular gran parte del tiempo en modo eléctrico, reduciendo notablemente el consumo de combustible.

Además de su eficiencia, destaca por su diseño exterior y una conducción muy suave, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para los que buscan un coche urbano con estilo, pero también preparado para trayectos largos. Su buena reputación en durabilidad y el bajo coste de mantenimiento refuerzan su alta demanda en segunda mano.

Opel Corsa GS Hybrid

El Opel Corsa GS Hybrid se ha posicionado como uno de los utilitarios ECO más buscados en el mercado de ocasión por su combinación de tamaño compacto, tecnología y eficiencia. Es un coche especialmente valorado por conductores urbanos que necesitan agilidad, facilidad de aparcamiento y bajos costes de uso.

Su diseño moderno y su equipamiento tecnológico lo han convertido en una alternativa muy competitiva dentro del segmento.

Ford Focus EcoBoost

Por su parte, el Ford Focus EcoBoost destaca dentro del mercado ECO de segunda mano por ofrecer un enfoque más equilibrado entre eficiencia y prestaciones. Su motor optimizado reduce consumos sin perder respuesta, lo que lo hace ideal tanto para ciudad como para carretera.

Fiat Panda Hybrid Cross

El cuarto modelo ECO más popular en el mercado de segunda mano es el Fiat Panda Hybrid Cross. Su tamaño compacto, su facilidad de conducción y su practicidad lo convierten en una opción muy popular para desplazamientos cortos y entornos urbanos.

Además, su bajo precio en el mercado de ocasión lo hace especialmente atractivo para quienes buscan su primer coche o un vehículo económico y funcional.

Toyota Corolla Active Plus

Cierra la lista de los coches de segunda mano con etiqueta ECO más populares el Toyota Corolla Active Plus. Un compacto que destaca por su fiabilidad, su bajo coste de mantenimiento y su equilibrio entre confort y eficiencia.

Es un modelo muy valorado por familias y conductores que buscan un coche duradero, económico de mantener y perfecto para evitar restricciones futuras en las ciudades.