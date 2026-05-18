El Ministerio de Industria advirtió a la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2019 que la sustitución de los triángulos de preseñalización por la baliza V16 ponía en peligro la seguridad vial, al considerar que este dispositivo luminoso no contaba con la intensidad requerida para advertir o señalar averías y accidentes en carretera. Aviso que desoyó Pere Navarro, director de Tráfico desde 2018, obligando a los conductores a portar este aparato en la guantera desde el pasado 1 de enero.

Así lo confirma un informe emitido por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, al que ha tenido acceso este diario, sobre el proyecto del real decreto, propuesto en 2019, por el que se regulan las condiciones de los servicios de auxilio en vías públicas, en el que se incluye el uso de dispositivos de seguridad vial, como los triángulos de emergencia o la baliza V16.

«La SGIPYME -Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (SGIPYME) de España- considera que este dispositivo luminoso -en referencia a la baliza V16- puede no resultar operativo o, al menos, no con la intensidad requerida cuando sea necesario, poniendo en peligro la seguridad vial», señala el citado informe, en el que también incluyen sus valoraciones los ministerios de Interior, Defensa y Hacienda.

Además, explica que «durante los análisis técnicos para definir las características técnicas de dicha luz con vistas a su inclusión en el Reglamento General de Vehículos, este dispositivo siempre tuvo la consideración de elemento añadido de seguridad a los triángulos, pero en ningún caso sustitutivo de los mismos».

Se trata de una advertencia, realizada en el año 2019, que el propio Gobierno de Pedro Sánchez y la DGT de Pere Navarro han ignorado, ya que, desde el pasado 1 de enero, la baliza V16 sustituye a los clásicos triángulos como dispositivo obligatorio de preseñalización de accidentes para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada. Una norma que ha estado rodeada de polémicas desde su publicación y, según los últimos estudios, tan sólo el 17% de las asistencias diarias se producen con una V16 conectada y activada, lo que evidencia su baja adopción por parte de los conductores.

Baja seguridad de la baliza V16

Todo ello a pesar de que el informe emitido por Industria avisaba de que la V-16 no garantizaba la seguridad en carretera en caso de avería y aconsejaba su uso como dispositivo complementario. «La SGIPYME considera que las prescripciones técnicas previstas en el proyecto de real decreto para la señal V-16 no son suficientes para garantizar un nivel de seguridad adecuado para las situaciones previstas», reza el documento, al que ha tenido acceso este diario.

«Si la DGT considera necesario eliminar la utilización de los triángulos en base a los incidentes de seguridad ocurridos y registrados durante su colocación o uso, estos deben ser sustituidos por señales que garanticen su disponibilidad de uso cuando se necesiten y con la luminosidad necesaria para garantizar la visibilidad en cualquier condición climática adversa que pudiera presentarse en las vías», concluye.

La baja visibilidad de la baliza V16 que denuncian desde Industria coincide con una de las principales quejas de los conductores tras la implantación de la baliza V16, como dispositivo obligatorio para señalizar averías y accidentes en carretera, que denuncian que no se ve lo suficiente, sobre todo por la mañana.