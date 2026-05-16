El sector del rent a car prevé cerrar 2026 con un ligero aumento de la facturación, en comparación con el mismo periodo del año anterior en el que se anotó una cifra de negocio de 2.000 millones de euros, a pesar de los efectos derivados de un contexto geopolítico complejo por la guerra en Oriente Medio, la incertidumbre económica y la presión sobre los costes energéticos. En este sentido, el sector reconoce que la evolución está condicionada por factores externos, lo que podría traducirse en alquileres más cortos o en una mayor concentración de la demanda en determinados destinos.

OKDIARIO entrevista a Juan Luis Barahona, presidente de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (Feneval), para conocer a qué retos se enfrenta el sector en un contexto marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los precios energéticos, la presión regulatoria y la incertidumbre económica global.

«Este año el sector ha sufrido una transformación profunda en todos los sentidos, en un contexto realmente complicado marcado por la geopolítica, el impacto de los conflictos internacionales y la evolución de los precios de los combustibles. Aun así, se espera una llegada de turistas ligeramente superior a la del año anterior», ha explicado Barahona, al ser el rent a car una industria dependiente del turismo.

Ante esta situación, el presidente de Feneval ha confesado a este diario que «el entorno sigue siendo de incertidumbre, y esto puede traducirse en una menor liquidez por parte de los turistas, lo que podría provocar alquileres más cortos o una mayor concentración de la demanda en zonas distintas a las previstas inicialmente». «En este sentido, el contexto puede generar algunos cambios en los patrones de consumo», ha añadido.

En definitiva, aunque a priori podría parecer una situación positiva para España -al producirse un posible trasvase de turistas desde destinos afectados por conflictos–, este efecto acaba siendo complejo cuando la inestabilidad internacional termina impactando también en la economía y en el sector energético.

No obstante, Barahona prevé que el sector presente datos positivos este 2026: «Esperamos superar ligeramente las cifras del año pasado, que fueron superiores a los 2.000 millones de euros, pero dar una cifra es muy complicado, sobre todo en este contexto, al que además hay que añadirle presión regulatoria, elevadas exigencias medioambientales y mayores costes financieros por la subida de tipos de interés».

La electrificación en el rent a car

Preguntado por la electrificación del sector del rent a car, el presidente de Feneval ha señalado que «no puede electrificarse masivamente sin las condiciones habilitadoras que lo generen». «Necesitamos cargadores en los aeropuertos, cargadores en las estaciones de tren, cargadores en cualquier centro de movilidad, incluso estaciones de autobuses en los puertos, pero también necesitamos cargadores en las camas, es decir, donde va a dormir el cliente, y luego dotarle al cliente de una experiencia de usuario buena.

«A día de hoy, el cliente no nos pide coches eléctricos de alquiler», ha destacado el presidente de Feneval y ha cifrado entre un 2% y un 3% la cuota de mercado de este tipo de motorizaciones en el mercado español.

Además, ha criticado las ayudas a la compra de vehículos eléctricos del Gobierno de Pedro Sánchez, que dejan fuera al sector del rent a car, y ha pedido que sean «previsibles, simples y rápidas», algo que, por el momento, no se cumple en ninguno de esos tres aspectos.

Demonización del coche de alquiler

El sector del rent a car denuncia una creciente demonización del coche de alquiler en determinadas ciudades, donde algunas políticas de movilidad tienden a restringir su acceso o a asociarlo de forma negativa al turismo masivo y la congestión urbana. Desde la industria se defiende que los vehículos de alquiler cumplen un papel esencial en la movilidad turística y empresarial, facilitando el desplazamiento de millones de visitantes y usuarios sin necesidad de vehículo propio. En este sentido, reclaman un enfoque más equilibrado que tenga en cuenta su contribución a la economía y a la movilidad sostenible.