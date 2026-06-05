El fabricante chino Guangzhou Automobile Group (GAC) desembarca en España con ocho modelos hasta 2028. A diferencia de otras marcas asiáticas que han centrado su estrategia en la electrificación, la compañía apuesta también por motores de combustión para adaptarse a las necesidades actuales de los consumidores europeos.

Así lo ha señalado el presidente de GAC Europa, Ocean Ma, durante la presentación de la marca en España, que prevé cerrar su primer año de comercialización con 1.800 unidades matriculadas y espera un crecimiento exponencial hasta alcanzar las 5.000 en 2027 y superar las 10.000 en 2028.

Unos modelos que se podrán pedir a partir de este mes en los 15 concesionarios que planifica tener operativos el grupo chino en el mercado español en junio. Una cifra que crecerá hasta alcanzar los 30 a finales de año y que podría situarse en 40 con el cierre de 2027. De cara a 2028, GAC espera contar con un total de 50 socios en puntos estratégicos de España.

Con la llegada de esta marca china, España vuelve a convertirse en uno de los países favoritos por los fabricantes asiáticos para iniciar su comercialización en el Viejo Continente. Aunque, en este caso, no es el primer país que se vende en Europa, ya que GAC ya vende en Reino Unido y Polonia. Lista a la que está previsto que se sumen Suiza, Holanda, Italia y Portugal antes de que termine el año y Francia de cara a 2027.

La llegada de GAC a España supone un paso importante dentro de su plan de expansión europea. Para ello, la compañía ha nombrado a Grupo Invicta como importador oficial y responsable de la comercialización y el servicio posventa de la marca en nuestro país. El objetivo de GAC es establecer una red de concesionarios sólida y ofrecer una gama adaptada a las necesidades del mercado español, combinando vehículos eléctricos con otras tecnologías de propulsión. España es considerada por la marca como uno de los mercados estratégicos del continente debido a su tamaño y al creciente interés de los consumidores por la movilidad sostenible.

Los modelos GAC que llegan a España

El primer modelo que GAC comercializará en España será el AION V, un SUV 100 % eléctrico de 4,6 metros de longitud diseñado para competir en uno de los segmentos más demandados del mercado. Este vehículo destaca por su autonomía de hasta 510 kilómetros en ciclo WLTP, su motor de 204 CV y su capacidad de carga rápida de hasta 180 kW. Además, incorpora un elevado nivel tecnológico, con una gran pantalla central de 14,6 pulgadas, asistentes avanzados a la conducción, conectividad inteligente y funciones como la tecnología V2L, que permite utilizar la batería del coche para alimentar dispositivos eléctricos externos. La marca también respalda el modelo con una garantía de hasta ocho años o 160.000 kilómetros para el vehículo y hasta 200.000 kilómetros para el sistema eléctrico.

Tras el lanzamiento del AION V, GAC ampliará su oferta con el AION UT, un compacto eléctrico orientado a un público urbano y joven, además de otros modelos como el GS4 de gasolina, el híbrido enchufable E7 y el monovolumen M9. Con esta estrategia, el fabricante chino pretende posicionarse como una alternativa competitiva frente a marcas ya establecidas en el mercado europeo, apostando por una combinación de tecnología avanzada, amplias garantías, equipamiento abundante y precios competitivos.

Otro fabricante chino

GAC es uno de los mayores fabricantes de automóviles de China. Fundada en 1997 y con sede en Guangzhou, la empresa ha experimentado un rápido crecimiento gracias a una fuerte inversión en investigación, desarrollo y electrificación. Además de fabricar vehículos bajo sus propias marcas, GAC mantiene alianzas estratégicas con fabricantes internacionales como Toyota y Honda, lo que le ha permitido adquirir una gran experiencia industrial y tecnológica. En los últimos años, la compañía ha centrado gran parte de su estrategia en el desarrollo de vehículos eléctricos inteligentes a través de su marca AION, con el objetivo de competir con otros fabricantes chinos que ya están consolidando su presencia en Europa.