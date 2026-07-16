Omoda & Jaecoo se anotan un nuevo récord: superan los 10.000 híbridos vendidos en 2026

Omoda & Jaecoo han alcanzado un nuevo hito en España al superar las 10.000 unidades híbridas no enchufables matriculadas en 2026, una cifra que consolida la rápida aceptación de su tecnología SHS (Super Hybrid System) entre los conductores españoles. De hecho, la marca acumula ya 12.000 vehículos híbridos vendidos desde el lanzamiento de sus primeros híbridos no enchufables, un volumen alcanzado en tiempo récord desde el inicio de su comercialización en noviembre de 2025.

La velocidad de esta progresión resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que su ofensiva híbrida comenzó con tan solo un modelo, el Omoda 5 SHS híbrido. Posteriormente, en abril de 2026, la gama se amplió con la incorporación del Jaecoo 5 SHS híbrido, reforzando una estrategia de electrificación que ha acelerado notablemente el crecimiento comercial de ambas marcas.

Récord de ventas

La evolución de las ventas refleja una tendencia claramente ascendente. Tras las 1.445 unidades híbridas no enchufables comercializadas en 2025, Omoda & Jaecoo cerró junio de 2026 con 2.621 matriculaciones híbridas en un único mes, el mejor resultado mensual registrado hasta la fecha. Este resultado refleja el crecimiento de la demanda de vehículos híbridos de la marca en España.

Durante los seis primeros meses de 2026 se matricularon 9.914 vehículos híbridos de Omoda & Jaecoo, una cifra que equivale a cerca del 92% de todo el volumen híbrido acumulado por la compañía desde su llegada al mercado. Además, solo entre mayo y junio se comercializaron 4.868 unidades, prácticamente la mitad de todas las matriculaciones híbridas realizadas por la marca en España desde octubre de 2025.

En junio de 2026, la tecnología SHS híbrida no enchufable representó el 61,5%, convirtiéndose por primera vez en la tecnología predominante dentro de la marca. En otras palabras, más de seis de cada diez vehículos vendidos por Omoda & Jaecoo durante el último mes fueron híbridos.

El éxito de los híbridos de Omoda & Jaecoo

Esta fuerte demanda tiene además un reflejo directo en la posición competitiva de la marca dentro del mercado español. Entre enero y junio de 2026, Omoda & Jaecoo matriculó 19.802 vehículos, lo que le permite alcanzar una cuota del 3,1% sobre un mercado nacional de 645.954 turismos. Su posición resulta todavía más destacada en el mercado de híbridos: con 9.914 matriculaciones y un mercado híbrido no enchufable de 137.589 unidades, la compañía alcanza una cuota del 7,2%.

La consecución de este hito sitúa a Omoda & Jaecoo entre las marcas de mayor crecimiento dentro del segmento híbrido en España y confirma la creciente relevancia de la tecnología híbrida SHS en la evolución comercial del fabricante.

La distribución territorial de las ventas refleja, además, una implantación cada vez más consolidada en todo el país. La Comunidad Valenciana lidera las matriculaciones híbridas de Omoda & Jaecoo con el 18% del total, seguida por la Comunidad de Madrid (17%), Cataluña (16%) y Andalucía (14%). Entre estas cuatro comunidades autónomas concentran cerca de dos tercios de todas las ventas híbridas de Omoda & Jaecoo en España.

La tecnología SHS híbrida enchufable

Además de celebrar este hito de la tecnología SHS híbrida, Omoda & Jaecoo también se consolida entre las tres marcas que más híbridos enchufables venden en España, sumando ya más de 7.300 unidades en el acumulado de 2026 con una cuota de mercado del 9,0%. Disponible en Jaecoo 7, Jaecoo 8, Omoda 7 y Omoda 9, las ventas de la tecnología SHS híbrida enchufable aumentan un 165% con respecto al mismo periodo del año anterior.