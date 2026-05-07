Omoda & Jaecoo ha cerrado el mes de abril con un total de 3.343 ventas, registrando el mejor resultado mensual de su historia tras tan solo 25 meses en el mercado español. Este volumen supone un crecimiento del 119% para el fabricante automovilístico chino respecto al mismo mes de 2025 y permite a la compañía alcanzar una cuota de mercado del 3,1%, en un mercado total de 106.862 unidades.

De hecho, si se compara la cuota de mercado de Omoda & Jaecoo en abril de 2026 con la del mismo mes del año anterior, se observa que la compañía ha duplicado su cuota, pasando del 1,5% al 3,1%. Esto demuestra una progresión muy sólida y refuerza su posicionamiento competitivo en el mercado español.

En el acumulado de enero a abril de 2026, Omoda & Jaecoo ha matriculado un total de 11.506 vehículos, lo que supone un crecimiento del 91,5% interanual, en un contexto de mercado que avanza en torno al 7,8%, con un total de 407.389 matriculaciones. La cuota de mercado conjunta en el primer cuatrimestre se sitúa en el 2,8%, 1,2 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.

Más del 70% de las ventas a particulares

Siguiendo con los canales, en el pasado mes de abril Omoda & Jaecoo matriculó un total de 2.359 unidades a particulares, lo que supone el 70,6% del total de sus ventas. Asimismo, con este número de matriculaciones, la cuota de mercado en este canal de Omoda & Jaecoo es de 5,1%, lo que la sitúa como la sexta marca más vendida en el mercado de particulares. Además, también en el canal de particulares, consigue ser la más vendida en el segmento D-SUV, gracias a Omoda 7 SHS híbrido enchufable, Omoda 9 SHS híbrido enchufable y Jaecoo 8 híbrido enchufable; y la segunda más vendida en el C-SUV, gracias a Omoda 5, Jaecoo 5 y Jaecoo 7.

En el acumulado, Omoda & Jaecoo cuenta con un total de 8.936 unidades matriculadas a particulares, lo que supone una cuota del 5,14% sobre el total de este canal en España. Asimismo, el porcentaje de las ventas a particulares en el primer cuatrimestre es del 77,6%.

En cuanto a las diferentes tecnologías, sobresale especialmente la cuota de mercado conseguida por Omoda & Jaecoo con la tecnología SHS híbrida enchufable entre los particulares. En este sentido, en abril la cuota de mercado de esta tecnología fue del 14%, mientras que en el acumulado del año es del 15%.

Estos resultados ponen de manifiesto la fortaleza de Omoda & Jaecoo en España, sustentada en una estrategia de crecimiento sostenible, una oferta de producto altamente competitiva y una clara orientación hacia tecnologías eficientes y electrificadas, consolidando a ambas marcas como actores cada vez más relevantes en el mercado nacional.

Ventas electrificadas de Omoda & Jaecoo

Asimismo, Omoda & Jaecoo ha vuelto a demostrar en abril su firme apuesta por la electrificación. Buena prueba de ello es que, en el mes de abril, el total de vehículos con algún tipo de electrificación (híbrido, híbrido enchufable o eléctrico) fue de 2.936 unidades, lo que supone el 88% del total de sus ventas. En este sentido, Omoda & Jaecoo alcanzó la segunda posición en el mercado de particulares en la categoría de híbridos enchufables. Asimismo, el Omoda 5 SHS híbrido fue el segundo modelo más vendido en su segmento (C-SUV híbrido).

Y en el acumulado, entre enero y abril se han matriculado un total de 9.895 coches de Omoda & Jaecoo electrificados, lo que supone el 86% sobre el total de las ventas. Esta clara apuesta por la electrificación ha permitido además a Omoda & Jaecoo situarse como la segunda marca en ventas de híbridos enchufables en el canal de particulares, tanto en el mes de abril como en el acumulado del año.

«Abril marca un hito histórico para Omoda & Jaecoo en España. Con 3.343 matriculaciones, firmamos el mejor mes de nuestra trayectoria, superando el 3% de cuota de mercado y duplicando nuestra cuota respecto al año anterior. Este crecimiento, muy por encima del ritmo del mercado, confirma que nuestra estrategia avanza en la dirección correcta, apoyada en una clara apuesta por la electrificación y en una propuesta de valor sólida y diferenciadora que conecta cada vez más con el consumidor español», ha señalado Francesco Colonnese, vicepresidente de Omoda & Jaecoo en Iberia.