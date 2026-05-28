El BOE lo confirma: multas de 600 euros y 6 puntos para los conductores que no cumplan esta norma

Según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el incumplimiento de los tramos en los que la velocidad se reduce de forma obligatoria puede dar lugar a multas de 600 euros y la pérdida de 6 puntos para los conductores. La sanción de 600 euros se reserva para las infracciones consideradas «muy graves», es decir, aquellas situadas en el tramo superior del cuadro sancionador. En cuanto a la pérdida de 6 puntos, ésta no se aplica únicamente a las infracciones muy graves, sino también a algunos supuestos graves más elevados.

El artículo 21.1 de la Ley de Tráfico establece que «el conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse».

Multas de 600 euros y 6 puntos para estos conductores

«Es un delito conducir con exceso de velocidad superior a la establecida en 60 km/h en vías urbanas y en 80 km/h en vías interurbanas», recuerda la DGT.

En vías con límite de 20 km/h, el exceso de velocidad se clasifica en distintos tramos sancionadores. Entre 21 y 40 km/h se aplica una multa de 100 euros sin retirada de puntos. Entre 41 y 50 km/h la sanción asciende a 300 euros y 2 puntos del carnet. Si se circula entre 51 y 60 km/h, la multa es de 400 euros y 4 puntos. Entre 61 y 70 km/h la sanción aumenta a 500 euros y 6 puntos. Finalmente, si se superan los 70 km/h, la infracción pasa a 600 euros, 6 puntos y puede ser susceptible de responsabilidad penal.

En vías con límite de 30 km/h, los tramos comienzan con entre 31 y 50 km/h, donde se sanciona con 100 euros sin puntos. Entre 51 y 60 km/h la multa es de 300 euros y 2 puntos. Si se circula entre 61 y 70 km/h, la sanción sube a 400 euros y 4 puntos. Entre 71 y 80 km/h corresponde 500 euros y 6 puntos. Por encima de 80 km/h se alcanza el nivel máximo de 600 euros, 6 puntos y posible implicación penal.

En vías con límite de 40 km/h, entre 41 y 60 km/h la sanción es de 100 euros sin retirada de puntos. Entre 61 y 70 km/h asciende a 300 euros y 2 puntos. Entre 71 y 80 km/h se imponen 400 euros y 4 puntos. Entre 81 y 90 km/h la multa es de 500 euros y 6 puntos. Si se superan los 90 km/h, la sanción llega a 600 euros, 6 puntos y posible delito.

En vías con límite de 50 km/h, entre 51 y 70 km/h se sanciona con 100 euros sin puntos. Entre 71 y 80 km/h la multa es de 300 euros y 2 puntos. Entre 81 y 90 km/h corresponde 400 euros y 4 puntos. Entre 91 y 100 km/h la sanción es de 500 euros y 6 puntos. Por encima de 100 km/h se alcanza el máximo de 600 euros, 6 puntos y posible responsabilidad penal.

En vías con límite de 60 km/h, entre 61 y 90 km/h la multa es de 100 euros sin puntos. Entre 91 y 110 km/h se sanciona con 300 euros y 2 puntos. Entre 111 y 120 km/h corresponde 400 euros y 4 puntos. Entre 121 y 130 km/h la sanción es de 500 euros y 6 puntos. Si se superan los 130 km/h, se aplica el tramo máximo de 600 euros, 6 puntos y posible delito.

En vías con límite de 70 km/h, entre 71 y 100 km/h se impone una multa de 100 euros sin puntos. Entre 101 y 120 km/h la sanción es de 300 euros y 2 puntos. Entre 121 y 130 km/h corresponde 400 euros y 4 puntos. Entre 131 y 140 km/h la multa es de 500 euros y 6 puntos. Por encima de 140 km/h se alcanza el máximo de 600 euros, 6 puntos y posible responsabilidad penal.

En vías con límite de 80 km/h, entre 81 y 110 km/h la sanción es de 100 euros sin puntos. Entre 111 y 130 km/h corresponde 300 euros y 2 puntos. Entre 131 y 140 km/h se aplican 400 euros y 4 puntos. Entre 141 y 150 km/h las multas para conductores son de 500 euros y 6 puntos. Si se superan los 150 km/h, se impone el máximo de 600 euros, 6 puntos y posible delito.

En vías con límite de 90 km/h, entre 91 y 120 km/h se sanciona con 100 euros sin puntos. Entre 121 y 140 km/h la multa es de 300 euros y 2 puntos. Entre 141 y 150 km/h corresponde 400 euros y 4 puntos. Entre 151 y 160 km/h se aplica 500 euros y 6 puntos. Por encima de 160 km/h se alcanza el tramo máximo de 600 euros, 6 puntos y posible responsabilidad penal.

En vías con límite de 100 km/h, entre 101 y 130 km/h la sanción es de 100 euros sin puntos. Entre 131 y 150 km/h corresponde 300 euros y 2 puntos. Entre 151 y 160 km/h la multa es de 400 euros y 4 puntos. Entre 161 y 170 km/h se impone 500 euros y 6 puntos. Si se superan los 170 km/h, se aplica la sanción máxima de 600 euros, 6 puntos y posible delito penal.

En vías con límite de 120 km/h, entre 121 y 150 km/h se sanciona con 100 euros sin puntos. Entre 151 y 170 km/h la multa es de 300 euros y 2 puntos. Entre 171 y 180 km/h corresponde 400 euros y 4 puntos. Entre 181 y 190 km/h se aplica 500 euros y 6 puntos. Por encima de 190 km/h se alcanza el tramo máximo de 600 euros, 6 puntos y posible responsabilidad penal.

Éstas son las multas para conductores por exceso de velocidad que se contemplan en 2026.