Repsol lo confirma: a partir de mañana 17 de julio descuentos de hasta 45 céntimos por litro sólo los fines de semana en sus gasolineras

Repsol pone en marcha una nueva campaña que permitirá a sus clientes duplicar el ahorro en combustible durante los fines de semana comprendidos entre el 17 de julio y el 30 de agosto. La iniciativa de la compañía de energía, dirigida a clientes particulares y disponible a través de Waylet, permitirá acumular ahorros de hasta 45 céntimos por litro de combustible en función de las energías que tengan contratadas y de las ventajas asociadas a la nueva Tarjeta Waylet.

Los clientes que utilicen Waylet como medio de pago en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de Repsol en España podrán beneficiarse de este ahorro reforzado durante los fines de semana de la promoción. El ahorro acumulado dependerá de las energías y servicios que cada cliente tenga contratados con la compañía.

Descuentos de hasta 45 céntimos por litro

Con esta acción, la compañía refuerza su compromiso de acompañar a sus clientes durante los desplazamientos estivales, ofreciendo nuevas oportunidades de ahorro en una época del año marcada por el incremento de los viajes por carretera.

La campaña se enmarca en el ecosistema de ahorro de Repsol, apoyado en su oferta de soluciones energéticas, que integran combustible, electricidad, calefacción, solar y movilidad eléctrica. Esta propuesta multienergética permite a los clientes acumular ahorro en sus consumos energéticos y beneficiarse de la comodidad de contar con un único proveedor capaz de cubrir sus necesidades de energía.

Waylet, con más de 10 millones de usuarios, está diseñada para facilitar el día a día de los clientes. La aplicación líder de movilidad en España permite pagar repostajes y compras en tienda en las estaciones de servicio de Repsol, además de utilizarse en puntos de recarga eléctrica, parkings y parquímetros. También posibilita el pago digital de servicios de lavado y aspirado y la realización de compras online o presenciales en una amplia selección de marcas colaboradoras.

Estaciones de servicio de Repsol

Las estaciones de servicio de Repsol ofrecen una propuesta que va más allá del repostaje, con servicios pensados para hacer cada parada más cómoda y completa, desde restauración y compras hasta lavado digitalizado o soluciones para la recogida y envío de paquetes. Su amplia red permite acompañar a los clientes tanto en carretera como en ciudad o en entornos rurales.