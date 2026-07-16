El automóvil avisa de que cuando Sánchez apruebe las ayudas a la compra del coche eléctrico ya no quedará dinero

El sector del automóvil prevé que, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe las ayudas a la compra de coches eléctricos, los fondos estarán técnicamente agotados. Una situación que se debe a que el Ejecutivo aún no ha publicado las bases de los incentivos que debería haber lanzado en enero; siete meses después, los consumidores siguen esperando que el dinero llegue a sus cuentas, pero lo más seguro es que no lo haga hasta septiembre o en lo mejor de los casos, a finales de julio.

Así lo han señalado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario que han señalado que «si en el mes de mayo la mitad de los fondos del Plan Auto +, las ayudas a la compra de coches eléctricos, ya estaban consumidos, en septiembre el dinero ya estará agotado casi al 100% y lo más probable es que las bases ni siquiera estén publicadas».

«La prioridad absoluta es la publicación de las bases de la convocatoria del Plan Auto+. Esperamos que esto sea inminente, ya que el propio Gobierno ha dicho que antes de que acabe el mes de julio va a ser así», ha explicado el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall.

Sin embargo, ha alertado de que la dotación inicialmente presupuestada para la compra de vehículos electrificados «no va a durar todo el año», pero sí que ha estimado que «hay fondos hasta al menos septiembre u octubre». Es decir, que se agotarán el mismo mes que se publiquen.

Igualmente, el director general de Anfac ha insistido en que el sector seguirá reclamando al Gobierno que todos los ciudadanos que decidan adquirir un vehículo electrificado puedan beneficiarse de incentivos, incluso si las ayudas actuales se agotan antes de finalizar el año.

Ayudas al coche eléctrico insuficientes

Haciendo una regla de tres, si se considera un presupuesto de 400 millones de euros y una previsión de venta de 150.000 coches eléctricos en 2026, la ayuda media por vehículo no podría superar los 2.600 euros. Sin embargo, la cifra anunciada por el Gobierno contempla ayudas de hasta un máximo de 4.500 euros, por lo que, en el mejor de los escenarios, cerca de 50.000 personas se podrían quedar fuera del subsidio, y en el peor, 80.000 personas.

Estas dos estimaciones se deben a que el Plan Auto+ se rige bajo un mecanismo complicado y con mucha burocracia que depende de forma directa del precio, la motorización y el lugar de producción del coche. Esto es, los clientes recibirán más o menos ayuda dependiendo del modelo por el que se decanten.

Un mecanismo que es lo que está retrasando la publicación de las citadas bases y a su vez que los consumidores que se han comprado un coche eléctrico o híbrido enchufable aún no tengan acceso a estos incentivos. Esto se debe a que los técnicos de industria abordan el apartado en el que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario.