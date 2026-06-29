Cerca de 50.000 españoles se quedarán sin cobrar las ayudas a la compra de eléctricos al reducir el Gobierno su cuantía

Nuevo varapalo con las ayudas a la compra de coches eléctricos del Gobierno de Pedro Sánchez. Después de seis meses esperando a la publicación del Plan Auto+, miles de españoles se podrían quedar fuera de la solicitud de los incentivos por la falta de fondos, al reducirse la dotación presupuestaria respecto al año anterior y el aumento de las ventas de este tipo de motorizaciones. Se estima que ya no quede dinero en septiembre a repartir y cerca de 50.000 personas afectadas.

Así lo han señalado fuentes cercanas al sector, en conversaciones con este diario, que han explicado que «este año se espera que el mercado eléctrico alcance las 150.000 matriculaciones, una cifra que supone un importante incremento, en comparación con las cifras registradas el año anterior».

«Lejos de aumentar el presupuesto para las ayudas a la compra de este tipo de motorizaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido el dinero destinado a esta partida hasta los 400 millones de euros, lo que podría dejar fuera de los subsidios a miles de beneficiarios al contar con menos presupuesto y más ventas», han destacado las citadas fuentes a OKDIARIO.

Ayudas del Gobierno a los coches eléctricos

Haciendo una regla de tres, si se considera un presupuesto de 400 millones de euros y una previsión de venta de 150.000 coches eléctricos en 2026, la ayuda media por vehículo no podría superar los 2.600 euros. Sin embargo, la cifra anunciada por el Gobierno contempla ayudas de hasta un máximo de 4.500 euros, por lo que, en el mejor de los escenarios, cerca de 50.000 personas se podrían quedar fuera del subsidio, y en el peor, 80.000 personas.

Estas dos estimaciones se deben a que el Plan Auto+ se rige bajo un mecanismo complicado y con mucha burocracia que depende de forma directa del precio, la motorización y el lugar de producción del coche. Esto es, los clientes recibirán más o menos ayuda dependiendo del modelo por el que se decanten.

El primer requisito es la motorización, para la que el Gobierno promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que sean híbridos enchufables o de autonomía extendida. El segundo es el precio con el que se hace un descuento de 1.125 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y 675 euros en el caso de que supere la citada cantidad, pero en ninguno de los casos el total de la factura debe superar los 45.000 euros.

Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio, viene la parte más complicada y la que está generando los mayores problemas a los técnicos del Ministerio de Industria, en la que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario.

¿Cuándo llegan las ayudas al coche eléctrico?

La pregunta que se está realizando todo el sector de la automoción, por el momento, no tiene respuesta. Tal y como ha adelantado este diario, los incentivos a la compra de coches eléctricos no serán realidad hasta después de verano, en el mes de septiembre, descartando julio como momento para su aprobación, ya que los técnicos de Industria están registrando sendos problemas para elaborar las bases.