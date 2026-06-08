Tras seis meses de retraso, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin activar las ayudas al coche 100% eléctrico. Una situación que ha provocado que los fabricantes automovilísticos se lancen a adelantar los incentivos fiscales para evitar un estancamiento de las matriculaciones de las motorizaciones de cero emisiones, pero ahora los consumidores podrían estar obligados a devolver esos préstamos.

Así lo han explicado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que el fabricante o el concesionario adelanta al cliente una cantidad equivalente a la ayuda esperada, hasta los 4.500 euros, para que el coche resulte más atractivo y no se paralicen las ventas. Normalmente, en el contrato se establece que el comprador solicitará la ayuda oficial cuando esté disponible y que, si finalmente no la recibe por cualquier motivo, deberá devolver a la marca la cantidad adelantada o compensarla de alguna forma. Eso sí, la obligación concreta depende de lo firmado en el momento de la compra del coche.

Las marcas adelantan el dinero del Gobierno

La marca ha puesto dinero de su bolsillo esperando recuperarlo cuando el cliente cobre la subvención pública. Si la ayuda nunca llega, la marca puede intentar recuperar ese importe del comprador si así figura en las condiciones de la promoción. No significa automáticamente que todos los compradores tengan que devolverlo; dependerá de la campaña concreta: algunas marcas ofrecen un préstamo puente que se devuelve cuando se cobra el incentivo, otras asumen parte del riesgo comercial y otras garantizan una cantidad mínima independientemente de lo que ocurra con el mana prometido por el Ejecutivo de Sánchez.

Las citadas fuentes han explicado a OKDIARIO que hay concesionarios que han firmado créditos puente con vencimiento de 11 meses, lo que supondría que las ayudas tendrían que estar publicadas antes de noviembre. Cabe recordar que este producto financiero se trata de un préstamo que, en este caso, realiza la financiera del concesionario adelantando dinero de forma temporal mientras el solicitante espera recibir otro dinero que sabe que cobrará más adelante.

En definitiva, si una marca adelanta el importe de la ayuda mediante un préstamo puente y luego la ayuda pública no se cobra, el comprador puede verse obligado a devolver ese dinero adelantado según las condiciones firmadas. Eso sí, no tendrán que pagar nada los beneficiarios de descuentos comerciales a la hora de comprar su coche eléctrico, ya que se trata de una rebaja directa en la factura, no un préstamo.

Ayudas al coche eléctrico

Aunque las ayudas no estén publicadas como tal, sí se conocen los detalles de estas. El Plan Auto+ se rige bajo un mecanismo complicado y con mucha burocracia si lo comparamos con los incentivos que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez en 2025, bajo el paraguas del Plan Moves III. Esto se debe a que la concesión de ayudas depende de forma directa del precio, la motorización y el lugar de producción del coche.

El primer requisito es la motorización, para la que el Gobierno promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que sean híbridos enchufables o de autonomía extendida. El segundo es el precio con el que se hace un descuento de 1.125 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y 675 euros en el caso de que supere la citada cantidad, pero en ninguno de los casos el total de la factura debe superar los 45.000 euros.

Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio, viene la parte más complicada, en la que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario.