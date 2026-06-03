El Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos frentes abiertos y parece que el que menos le preocupa es la puesta en marcha de las ayudas a la compra de coches eléctricos, más conocidas como Plan Auto +, que tras seis meses de su anuncio aún no se pueden solicitar. Aunque los incentivos a la compra de este tipo de motorizaciones ya están aprobados y dotados con 400 millones de euros, la plataforma para tramitar las solicitudes aún no está operativa y el Ministerio de Industria -cartera de Jordi Hereu- continúa redactando el Real Decreto-ley que regulará el procedimiento definitivo.

«Llevamos esperando más de seis meses las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos, que deberían haber entrado en vigor el pasado 2 de enero y que, incluso, se anunciaron a principios de diciembre, y el Gobierno sigue sin poner en marcha la plataforma para su solicitud, con la que, se supone, se harán los pagos de forma directa a los beneficiarios», han criticado fuentes cercanas al sector, en conversaciones con este diario.

Una situación que el sector califica de insostenible, ya que son muchas las marcas que están adelantando la ayuda a los clientes para evitar un desplome de las ventas de coches 100% eléctricos en el mercado español. Omoda, MG, Renault o Stellantis son algunos de los fabricantes automovilísticos que se han comprometido a hacer frente a los retrasos del Ejecutivo con estos incentivos al tener carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Aunque las ayudas no estén publicadas como tal, sí se conocen los detalles de las mismas. El Plan Auto + se rige bajo un mecanismo complicado y con mucha burocracia si lo comparamos con los incentivos que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez en 2025, bajo el paraguas del Plan Moves III. Esto se debe a que la concesión de ayudas depende de forma directa del precio, la motorización y el lugar de producción del coche.

Ayudas a la compra de coches eléctricos

El primer requisito es la motorización, para la que el Gobierno promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que sean híbridos enchufables o de autonomía extendida. El segundo es el precio con el que se hace un descuento de 1.125 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y 675 euros en el caso de que supere la citada cantidad, pero en ninguno de los casos el total de la factura debe superar los 45.000 euros.

Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio, viene la parte más complicada, en la que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario.

Fuentes cercanas al Ministerio de Industria confirmaron a OKDIARIO que la documentación estaría lista a finales de mayo, principios de junio, por lo que se espera su publicación de forma inminente, aunque otras fuentes aseguran que el proceso se podría alargar hasta después de verano.