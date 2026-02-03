El Gobierno de Pedro Sánchez confirma las cuantías de las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos del Plan Auto +. El nuevo programa reduce a la más de la mitad los incentivos a la compra de este tipo de motorizaciones pasando de los 7.000 euros con achatarramiento del plan Moves III hasta un máximo de 4.500 euros, premiando a los vehículos propulsados por motores 100% eléctricos, con un precio menos a 35.000 euros y producidos en la Unión Europea (UE), batería incluida. Una medida que castiga a los fabricantes automovilísticos chinos y a los europeos con fabricación fuera del Viejo Continente.

Un cambio en la normativa con el que ahora el cliente y el concesionario tendrán que hacer cálculos para saber cual es la factura final, ya que para recibir el 100% de los incentivos deben cumplir con la fórmula ‘EEE’, esto es, eléctrico, económico y europeo, representando el 50%, 25% y 25% del total, respectivamente.

Plan Auto +, hasta 4.500 euros

Así, el Gobierno promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que los motores son híbridos enchufables o de autonomía extendida. Una cantidad a la que habría que sumar 1.125 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y 675 euros en caso de que supere la citada cantidad pero no supere en ninguno de los casos en el total de la factura los 45.000 euros.

Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio viene la parte más complicada en la que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con el plan Auto +, con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario. Aunque en este último apartado explica que los fabricantes automovilísticos podrán proponer conceptos adicionales alternativos para beneficiarse del 10% de las ayudas.

El Plan Auto+ igualmente englobará a otras modalidades de vehículos además de a los turismos de hasta 9 plazas, agrandando las posibilidades de electrificación en los mercados de las motocicletas y los cuadriciclos.

Las motocicletas, siempre que tengan velocidad de diseño superior a los 45 km/h, propulsadas exclusivamente por motores eléctricos, homologadas como vehículos eléctricos, con una potencia del motor igual o superior a 3 kW y una autonomía mínima de 70 km podrán acogerse a una ayuda de hasta 1.100 euros, siempre que el precio máximo del vehículo adquirido no supere los 10.000 euros. Por su parte, los cuadriciclos ligeros y los cuadriciclos pesados recibirán hasta 1.500 euros de dotación.

De igual forma, quienes compren furgonetas o camiones ligeros cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas (N1) podrán recibir hasta 5.000 euros por parte del Gobierno sin limitación en el precio del vehículo.

El Gobierno reduce las ayudas a la mitad

Un mecanismo complicado y con mucha burocracia si lo comparamos con los incentivos que puso en marcha el Ejecutivo en 2025, bajo el paraguas del Plan Moves III, que simplemente diferenciaba a los clientes que achatarraban su coche viejo y se compraban un eléctrico con una ayuda de 7.000 euros, de las que no realizaban este proceso y simplemente se compraban un vehículo nuevo con 4.500 euros.