La transición de los clásicos triángulos de emergencia hacia la baliza V16 está generando más de un quebradero de cabeza a los conductores españoles. Aunque la Administración había anunciado que iba a haber un periodo de margen donde los agentes iban a tener un poco de mano izquierda, algunas comunidades ya están apretando las tuercas.

El mejor ejemplo de ello es Cataluña, que se ha situado como la región más estricta en este sentido, acumulando ya un total de 53 sanciones a conductores que no contaban con este elemento de señalización en situaciones de parada en vía.

Cataluña lidera el ranking de multas

A diferencia de otras regiones donde la vigilancia está siendo más laxa o meramente informativa, los Mossos d’Esquadra han tomado la delantera en la fiscalización de este elemento de seguridad. Las cifras no mienten: las 53 sanciones impuestas hasta la fecha colocan a Cataluña como el territorio donde más se está vigilando que los vehículos lleven la señal luminosa adecuada.

El objetivo de estas multas no es sólo recaudatorio, según apuntan las autoridades, sino concienciar sobre el peligro que supone bajar del vehículo para colocar los triángulos, especialmente en autopistas y autovías con alta densidad de tráfico.

¿Por qué te pueden multar hoy mismo?

Existe una confusión generalizada entre los conductores: ¿es obligatorio ya o no? La respuesta es sí, pero con matices. Actualmente, es obligatorio llevar un sistema de señalización de peligro. Si sufres una avería o accidente y no dispones de la baliza V16 (o en su defecto, los triángulos si la vía lo permite con seguridad), la patrulla de tráfico puede proceder a la denuncia.

La cuantía : no llevar la señalización reglamentaria o no usarla correctamente puede suponer una multa de hasta 200 euros .

: no llevar la señalización reglamentaria o no usarla correctamente puede suponer una . El futuro: recuerda que como ya hemos entrado en 2026, solo serán válidas las balizas V16 que incluyan geolocalización conectada con la DGT 3.0.

Esta cifra de 53 multas en Cataluña sirve como aviso para navegantes: la era de los triángulos está completamente acabada y las autoridades ya han empezado a vigilar que todos estemos equipados para evitar atropellos en carretera.