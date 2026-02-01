El Gobierno subvencionó con 5,2 millones al laboratorio participado por Cataluña que homologa la baliza V16

El Gobierno ha subvencionado con más de 5,2 millones desde la llegada de Pedro Sánchez al poder a uno de los dos laboratorios que homologan la baliza V16. En este caso, se trata de la empresa Idiada, participada además por la Generalitat de Cataluña que preside ahora Salvador Illa y que posee un 20% del capital social.

Según datos oficiales del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, que gestiona la Intervención General del Estado (IGAE), adscrita al Ministerio de Hacienda, Idiada Automotive Technology SA recibió en enero del año pasado una subvención de 121.993,82 euros por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este caso, esta ayuda fue otorgada a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dentro de los programas de «incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable», en marco del plan de Recuperación sostenido con fondos europeos Next Generation.

Asimismo, en enero de 2023, el Ministerio de Industria, por medio de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, otorgó 4.902.735 euros a la empresa Idiada en concepto de «subvención o entrega dineraria sin contraprestación», indica el portal del Ministerio de Hacienda.

Esta convocatoria fue relativa a la «concesión de ayudas PERTE VEC», también dentro del Plan de Recuperación sufragado con dinero comunitario. De igual modo, el Ministerio de Industria asignó entonces a Idiada otras dos partidas, de 211.197 y 3.338 euros, pertenecientes a la misma convocatoria. En total, todas estas ayudas suman 5.239.263,82 euros.

Cualquier modelo de baliza V16 (hay más de 200 certificados) que necesite ser homologado en el cumplimiento de los requisitos técnicos del dispositivo debe pasar por los peritos de este laboratorio. El otro habilitado por la Dirección General de Tráfico (DGT), encabezada por el catalán Pere Navarro, es el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCEO), perteneciente a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial.

Extracto de una de las subvenciones del Gobierno a la empresa Idiada, homologadora de la baliva V16.

Esta entidad privada es socia también del Gobierno catalán en otra empresa del sector denominada Centro de Ensayos, Innovación y Servicios SL (CEIS). Por tanto, los dos laboratorios que homologan la baliza V16 tienen vínculos con la Generalitat de Cataluña.

Cabe recordar que para enero de 2023 ya se había aprobado la regulación de la baliza V16 cuya obligatoriedad de llevarla en los coches en circulación existe desde el pasado 1 de enero de 2026. Fue el real decreto 1030/2022, publicado el 21 de diciembre de 2022 y con entrada en vigor al día siguiente, el que reguló los requisitos técnicos de la baliza V16 con geolocalización, permitiendo su venta. Netun Solutions SL fue la primera empresa en conseguir su homologación, en su caso por medio del citado LCEO.

En concreto, según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, consultados por OKDIARIO, la empresa Idiada Automotive Technology SA, con sede en Tarragona, está participada al 80% por la firma Applus Servicios Tecnológicos SLU, mientras que el 20% restante pertenece a la Generalitat de Cataluña a través de la pública Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña SA (Avançsa). El Gobierno de Illa tiene el cien por cien de esta mercantil.

Certificación de un modelo de baliza de Osram por el laboratorio Idiada.

Fue en julio de 2024 cuando trascendió que la empresa del grupo líder de las ITV y las inspecciones técnicas de vehículos había ganado el nuevo contrato para la gestión de Idiada -algo que ya venía realizando- con una oferta de 428 millones de euros, un importe superior en un 80% al precio inicial de licitación, que fue fijado en 238 millones.

La Generalitat informó entonces que Applus abonaría esos 428 millones, el equivalente al 1% del Presupuesto de la Generalitat, en el mes de septiembre, como así ocurrió ya bajo mandato de Salvador Illa.

Junto a ello, la compañía se comprometió a transferir al Gobierno catalán el 20% de los dividendos generados por Idiada Automotive Technology SA, un canon concesional anual de cuatro millones de euros y un pago adicional correspondiente el 2% del ebitda generado anualmente.

En total, esta transacción, «la principal operación patrimonial de la historia del Govern», en palabras de la propia Generalitat, reportará al Ejecutivo de Cataluña ingresos por valor de más 800 millones de euros -incluidos aquí los 428 millones de la compra del 80% de Idiada- durante los 25 años del contrato, según las estimaciones realizadas.

«Ecosistema catalán»

La oferta de Applus también incluyó otros compromisos como «el aprovisionamiento de materias primas en proveedores con establecimiento manufacturero operativo en Cataluña» o «el desarrollo del ecosistema científico, tecnológico y formativo catalán (por ejemplo, con la propuesta de programas de colaboración de Idiada con los centros de FP de la veguería del Penedès o con los agentes de investigación en Cataluña)».

Para el Ejecutivo catalán, «el complejo de Idiada, situado en El Albornar en un conjunto de inmuebles propiedad de la Generalitat, es un activo considerado infraestructura de país y esencial para el futuro del sector de la automoción, que tiene un impacto importante y significativo para la economía y la ocupación de la comarca del Bajo Penedés y, por extensión, en Cataluña».