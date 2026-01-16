El fabricante de la primera baliza avalada por la DGT logró 2,3 millones en ayudas del Gobierno

Kepar Electrónica SL, fabricante que ensambla la baliza V16 para la empresa creadora de este dispositivo -obligatorio en coches en circulación desde el pasado 1 de enero de 2026-, ha recibido 2,3 millones de euros en ayudas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años.

Netun Solutions SL, la inventora de la baliza V16 que cofundaron los empresarios ex guardias civiles Jorge Torre y Jorge Costas, trabaja con el fabricante Kepar Electrónica SL -con sede en el municipio de La Puebla de Alfindén (Zaragoza)- al menos desde 2020, según informó en su día la propia firma creadora.

En su caso, Kepar Electrónica SL ha obtenido múltiples concesiones del Ejecutivo socialcomunista, según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de la Vicepresidencia primera del Gobierno que dirige la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Estas ayudas públicas han sido fundamentalmente lo que se denominan «garantías», es decir, avales o préstamos bancarios autorizados por el Gobierno. No obstante, también hubo una subvención directa por importe de 18.000 euros otorgada en octubre de 2024 por la empresa pública Red.es dentro de la convocatoria de «ayudas a pequeñas y medianas empresas para la contratación de servicios de asesoramientos para la Transformación Digital».

Por su parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa concedió el 24 de mayo de 2020 a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) un aval de 166.400 euros a Kepar Electrónica SL en el marco del programa de «financiación a empresas y autónomos» para «paliar los efectos del Covid 19», conforme al real decreto-ley 25/2020.

Asimismo, figura otro aval del ICO por valor de 800.000 euros, otorgado el 28 de julio de 2023, en el marco del «plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania».

Además, el Gobierno da cuenta de otras cuatro concesiones a Kepar Electrónica SL en 2022 y 2023 por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento SA (Cersa), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. Estas «garantías» fueron de 600.000, 120.000, 275.000 y 325.000 euros, respectivamente. En total, todas estas ayudas públicas del Ejecutivo de Sánchez ascendieron a 2.304.400 euros.

En junio de 2020, es decir, en plena pandemia de coronavirus, la gallega Netun Solutions SL -compañía apadrinada por el líder del PSOE de Pontevedra y delegado del Consorcio para la Zona Franca de Vigo, David Regades- informó a través de un comunicado que trasladaba desde China a Zaragoza la producción de sus luces de emergencia Help Flash.

«La preocupación de la empresa por la difícil situación que atraviesa en la actualidad la economía nacional, la búsqueda de una mejora continua en la calidad y la necesidad de garantizar la producción, más allá de las circunstancias del comercio internacional, llevaron a la directiva a buscar soluciones en el territorio nacional», señaló la firma española.

El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, en su reunión del 16 de marzo de 2021, aprobó un real decreto para regular los servicios de auxilio en vías públicas que incluía, como principal novedad, «la sustitución de los dos triángulos que se colocan delante y detrás del vehículo inmovilizado tras una avería o accidente por un dispositivo luminoso que se sitúa en la parte más alta del vehículo». La norma estableció la obligatoriedad de la baliza a partir del 1 de enero de 2026.

Más de 200 modelos

Fue el real decreto 1030/2022, publicado el 21 de diciembre de 2022 y con entrada en vigor al día siguiente, el que reguló los requisitos técnicos de la baliza V16 con geolocalización, permitiendo su venta. Netun Solutions SL, que también ha recibido 2,2 millones de euros en ayudas públicas del Gobierno, como reveló OKDIARIO el pasado lunes, fue la primera empresa en homologar dicha luz. Existen más de 200 modelos homologados por la DGT y hay decenas de compañías fabricantes de estos dispositivos, algunas españolas y la mayoría de origen chino.

«En Kepar Electrónica nos hemos convertido en el principal fabricante nacional de estas balizas conectadas IoT, siendo también los primeros en obtener la certificación de la Dirección General de Tráfico (DGT) para los dispositivos de nuestros clientes», señala la empresa aragonesa que preside José Julián Alonso.