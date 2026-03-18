Un grupo de magrebíes carga contra manifestantes de Vox en Tarragona por denunciar la «islamización»

Máxima tensión en el barrio de Bonavista, en Tarragona, donde «un grupo de magrebíes ha agredido a simpatizantes de Vox», según denuncia la formación, en la manifestación convocada contra la inmigración masiva y la islamización creciente en Cataluña de este miércoles.

Se trata de la primera movilización impulsada por Vox dentro de su anunciado «calendario de protestas» contra la inmigración masiva y lo que la formación denomina «islamización» de Cataluña. Las imágenes divulgadas en las redes sociales de la formación evidencian momentos violentos entre los convocantes y los contramanifestantes.

El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha denunciado que el alcalde socialista de Tarragona haya cerrado los espacios públicos porque la formación se manifieste contra la islamización.

Garriga ha cargado con dureza contra el alcalde socialista, Rubén Viñuales. «Las mismas plazas y equipamientos que los socialistas ponen en bandeja a los islamistas para realizar sus demostraciones públicas de fuerza, las cierran hoy a cal y canto para generar miedo ante una manifestación vecinal», ha denunciado en un mensaje desde su cuenta de X.

Garriga ha ido más allá y ha responsabilizado directamente al socialista Viñuales de cualquier incidente que pudiera producirse, como finalmente ha sucedido. «Hago responsable al alcalde socialista de cualquier agresión que se pueda producir contra miembros de Vox y vecinos de Bonavista que se manifestarán pacíficamente», ha afirmado, asegurando además que su partido no dará «un paso atrás» ante lo que considera un intento de amedrentamiento.

‼️ #URGENTE Magrebís INTENTAN REVENTAR una manifestación de VOX. Lanzan objetos y sacan la bandera de Marruecos. “REMIGRACIÓN ES LA SOLUCIÓN”. No vienen a integrarse. NI UN PASO ATRÁS. pic.twitter.com/tSNtoGWoUj — VOX Cataluña (@VOX_Cataluna) March 18, 2026

La manifestación, convocada por Vox en el barrio de Bonavista, se ha desarrollado bajo el lema «Cataluña siga siendo Cataluña, no Argelia ni Colombia». Según la formación, se trata de la primera de muchas protestas que recorrerán distintos puntos de la comunidad autónoma «con el objetivo de denunciar el impacto de la inmigración y la expansión del islamismo».

Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que se advierte de lo que consideran «una transformación cultural en marcha en Cataluña». Vox sostiene que la región se ha convertido en «el epicentro del islamismo» en España y reclama medidas como la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, así como la eliminación de menús halal en centros educativos y otras instituciones públicas.

Cierre de instalaciones municipales

En paralelo a la convocatoria, el alcalde del PSOE ha decidido cerrar el hogar de jubilados, la piscina municipal, el gimnasio y el centro cívico del barrio. El Ayuntamiento tarraconense ha justificado la medida apelando a la necesidad de garantizar «la seguridad» ante la coincidencia de la protesta de Vox con una concentración alternativa convocada por diversas entidades sociales, en el mismo punto y a la misma hora, elevando la tensión en la zona.

Estas organizaciones han mostrado su rechazo frontal a la manifestación, al considerar que «ataca directamente» a la comunidad musulmana de Tarragona y supone, a su juicio, «una vulneración del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa».

Inicio de una campaña en Cataluña

La protesta de Tarragona marca el inicio de una estrategia más amplia de movilización en Cataluña por parte de Vox. La formación pretende llevar estas concentraciones a diferentes municipios, reforzando su discurso en materia migratoria y de identidad cultural.

El choque entre instituciones, partidos políticos y colectivos sociales anticipa un clima de creciente confrontación en las calles catalanas de cara a las elecciones autonómicas, donde el debate sobre inmigración y convivencia vuelve a situarse en el centro de la agenda política.