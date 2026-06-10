Apoteósico espectáculo en la Sagrada Familia tras bendecir el Papa la Torre de Jesús con Gaudí ‘presente’

El espectáculo que se ha vivido esta noche en la Sagrada Familia tras bendecir el Papa León XIV la Torre de Jesús, con su impresionante cruz, ha sido apoteósico. La luz, los drones, los juegos de luces en la noche barcelonesa y la inevitable pirotecnia en una celebración del levante español, han ofrecido unas imágenes impresionantes que sin duda han impactado al Papa.

Sin duda, la parte más espectacular ha sido cuando la efigie de Antonio Gaudí, el arquitecto de la Sagrada Familia, ha asomado en el cielo de Barcelona, encarnado en las luces de decenas de drones, y se ha girado hacia la basílica para admirar la gran obra que empezó a edificar hace 144 años.

Luego se ha visto una de sus frases «Primer l’amor, després la tècnica» («Primero el amor, después la técnica»), mientras la Torre de Cristo se iluminaba, acabando el espectáculo con fuegos artificiales.

Con la gran Cruz de Jesús ya culminando la torre, la Sagrada Familia se convierte en la iglesia católica más alta del mundo. Eso sí, mide medio metro menos que la montaña de Montjuic, el punto más alto de la ciudad. Gaudí la ideó de 172,5 metros, porque «la obra del hombre no puede ser más alta que la obra de Dios». En el exterior hay palmas de trencadís (el icónico mosaico levantino hecho de fragmentos irregulares de cerámica, vidrio o mármol) con la inscripción en latín de «tú el único Santo, tú el único Señor, tú el único Altísimo».

Universo gaudiano

El espectáculo inspirado en la luz, capital en el universo del arquitecto catalán, ha contado también con la participación del público asistente, con pequeños faroles gaudinianos, a lo que se ha sumado un mar de móviles que ha creado magia.

La cruz de la Torre de Jesús está revestida de vidrio y de 15.000 piezas de cerámica blanca esmaltada, un material concebido para brillar durante el día con la luz del sol y, por la noche, mediante haces de luz proyectados de las demás torres, como deseaba Gaudí.

«La cruz será de cristal, de día reflejará la luz del sol y de noche, por medio de potentes focos, proyectará haces de luz sobre la ciudad», como indican los Álbumes del Templo. Los brazos de la cruz tienen ventanales por los que entra la luz y desde los que se podrá contemplar el entorno a partir de 2028, cuando finalicen los trabajos interiores.

El Papa bendice la Torre de Jesús

Poco antes del espectáculo de luz y sonido, el Papa León XIV ha bendecido la Torre de Cristo de la Sagrada Familia desde el punto central de la herradura de la fachada del Nacimiento, alternando catalán y castellano.

El Papa, que ha alternado el catalán con el castellano en su visita apostólica a Cataluña, lo ha repetido en el acto litúrgico de la bendición de la Torre de Jesús con la parte inicial y final en catalán.

«Con corazón agradecido, demos alabanza a Dios, inaugurando la nueva torre de esta basílica en el centenario de la muerte del venerable Antoni Gaudí, ‘el arquitecto de Dios’, dedicada a nuestro Señor Jesucristo y coronada por la cruz, misterio de misericordia y de salvación», ha comenzado el Papa.

Ha pedido que los fieles, al dirigir la mirada la cruz que corona la basílica, «alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que, desde este árbol de la vida, ha llegado al mundo entero».