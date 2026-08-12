Los municipios de Mallorca con problemas por sequía podrán llenar cubas de agua en las reservas del Govern balear

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), ha aprobado un nuevo modelo de convenio de colaboración destinado a garantizar el suministro de agua potable mediante camiones cisterna a los municipios de Mallorca que no están conectados a la red de abastecimiento en alta.

La iniciativa da respuesta a las dificultades que pueden tener determinados municipios para garantizar el abastecimiento de agua, especialmente en situaciones puntuales de necesidad.

En estos casos, el nuevo convenio permitirá a los ayuntamientos recoger agua potable en las instalaciones de Son Pacs mediante camiones cisterna, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Este nuevo modelo está pensado específicamente para los municipios que no pueden recibir suministro directamente desde la red en alta de Abaqua y complementa el convenio vigente para los municipios conectados a esta infraestructura.

Se trata de una fórmula flexible, concebida para atender necesidades puntuales de suministro, sin establecer compromisos de consumo mínimo ni garantizar un volumen determinado de agua.

El sistema prevé que los ayuntamientos comuniquen con una antelación mínima de 48 horas sus necesidades de suministro y los camiones autorizados para efectuar la carga. El agua se dispensará desde las instalaciones de Son Pacs y Abaqua asumirá los controles de calidad hasta el momento de la carga, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.

Esta fórmula de cooperación busca optimizar el uso de las infraestructuras hidráulicas existentes y reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones puntuales de falta de recursos hídricos, de acuerdo con la planificación hidrológica de Baleares.

El nuevo modelo de convenio también está previsto para los municipios que actualmente hacen uso de este servicio, como Deià, Puigpunyent, Banyalbufar o Bunyola, a medida que se renueven o prorroguen sus acuerdos.

Asimismo, podrá extenderse a otros municipios del Pla de Mallorca que necesiten reforzar puntualmente sus fuentes de abastecimiento en momentos de mayor demanda.

Abaqua también ha aprobado la firma del primer convenio de estas características con el Ayuntamiento de Esporles, que ha solicitado reforzar su capacidad de suministro a los núcleos de Ses Rotgetes y Jardín de Flores, dada su situación excepcional.

El acuerdo permitirá que el municipio pueda disponer, de manera puntual y temporal, de agua potable cargada en las instalaciones de Son Pacs durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, con el objetivo de reforzar el suministro de estos núcleos.