Baleares despliega los primeros efectivos y activa el plan especial de emergencias por el eclipse

Baleares ha puesto en marcha su plan especial de emergencias de cara al eclipse solar total previsto para este miércoles 12 de agosto y ha desplegado ya los primeros efectivos que velarán por la seguridad en diversos puntos del archipiélago. Las autoridades han constituido la mañana de este martes el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para activar el Plan Eclipbal en su nivel operativo uno.

Con ello, ha explicado el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, se ha dado el «pistoletazo de salida» a un dispositivo en el que participarán miles de efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad y servicios de emergencias.

«Ya tenemos recursos tanto ordinarios como extraordinarios activados sobre el terreno, entre ellos policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y agentes de Medio Ambiente», ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación.

Parte del operativo, ha incidido, ya está controlando el territorio «para evitar que haya concentraciones tempranas en zonas no permitidas o vehículos aparcados en esas zonas que mañana tendrán restricciones». «Ya estamos en alerta con todos los operativos encima de la mesa coordinados», ha subrayado.