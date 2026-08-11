Respiro para Laporta: el Barcelona se ahorra más de 40 millones en masa salarial

Respiro para la Junta Directiva que preside Joan Laporta después de que el Barcelona se haya ahorrado en este mercado más de 40 millones de euros en masa salarial. Deco está haciendo un gran trabajo en esa parcela y el club blaugrana está viviendo en primera persona cómo el problema de los salarios altos en el club empieza a solucionarse.

En estos momentos, en la web de la Liga, los dos fichajes del Barcelona, Adeyemi y Gordon, no aparecen inscritos. Mientras, la entidad catalana busca incorporar a Rodri, a Julián y a un central. Para ello, el Barça necesita hacer espacio en su masa salarial. Estando en la regla 1:11 durante este verano, es mucho más fácil. Pero el trabajo en las ventas por parte de Deco está ahí. El director deportivo luso es el gran fichaje de los últimos años en clave culé.

Más de 40 millones de euros se ha ahorrado el Barcelona hasta el momento en masa salarial durante este mercado. Y pueden ser muchos más para poder hacer huecos a los nuevos fichajes de esta temporada y los que pueden llegar.

Araujo, el último en salir

La cesión de Araujo al Liverpool es uno de los grandes alivios para Laporta en este mercado. El conjunto inglés asumirá la ficha del uruguayo al completo, por lo que el Barcelona se ahorra unos 12,5 millones de euros brutos por temporada, según las fuentes expertas en esta materia.

Pero hay más. La marcha de Lewandowski tras finalizar su contrato también deja la masa salarial del Barcelona muy aliviada. El polaco cobraba en su último curso algo más de 20 kilos brutos por año. También hay que contar el 10% de la ficha de Ter Stegen que asume el Ajax, casi dos millones de euros, y los ocho millones que se ahorra el conjunto culé con la venta definitiva de Ansu Fati.

La finalización de la cesión de Rashford es otra cifra a sumar, más las salidas que en los próximos días se pueden producir. Marc Casadó está cerca de Arabia y Ferran Torres del PSG. El canterano cobra algo más de un millón bruto por temporada, pero el delantero español asciende a diez brutos por curso. También está el asunto de la ficha de De Jong, que está en 13 millones brutos. Si el holandés pasa por el quirófano y su baja supera los cinco meses, el Barcelona podría ahorrarse el 80% de su ficha, es decir, algo más de 10 kilos.