La Federación de Fútbol de EEUU abre una brecha con Trump y da la espalda a Infantino

La Federación de Fútbol de Estados Unidos, U.S. Soccer de nombre oficial, se aleja de Donald Trump y da la espalda a Gianni Infantino. A la vez que el presidente del país sacaba la cara por el presidente de la FIFA, dándole su apoyo para que siguiera en el cargo, esta federación se adhería al comunicado que UEFA (Europa), AFC (Asia) y Concacaf (Norte y Centro América) hicieron contra Infantino.

«Exigimos cambios significativos que fortalezcan la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la FIFA», dice U.S. Soccer, en un comunicado conjunto con la Federación de Fútbol de Canadá, la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) y la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF).

Así, cada vez son más las voces que están contra Infantino, pero el paso dado por la federación estadounidense es muy relevante. Primero, porque es el último organizador del Mundial (junto a Canadá, también en contra de Infantino, y México, que sí está a favor del suizo) y segundo, porque coincide en tiempo con el mensaje de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos ha dicho este martes que Infantino es «fantástico» y que sería un «terrible error si le reemplazan» en la FIFA: «Es fantástico, habiendo presidido la Copa del Mundo más exitosa, por cuatro veces. Si se va, nunca será tan exitosa y rentable otra vez».

Con ello, la Federación de Fútbol se adhiere al mensaje que UEFA, AFC y Concacaf, un texto durísimo contra Infantino en el que dejaron claro que no les vale con que Infantino haya retirado su propuesta de privatizar el Mundial. «Se trata de algo más fundamental: la integridad del deporte y la integridad de quienes han sido elegidos para dirigirlo», comentaron.

En términos más allá de los deportivos, la Federación de Fútbol de Estados Unidos abre una brecha con la administración Trump en un momento de mucha tensión en la FIFA, con Infantino acorralado y a pocos meses de que se celebren las elecciones a la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial.