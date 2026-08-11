Trump saca la cara por Infantino: «Es fantástico, sería un terrible error si le reemplazan»

Donald Trump ha salido al rescate de Gianni Infantino después de que AFA, UEFA y Concacaf, las tres confederaciones más importantes del mundo, publicaran una carta contra el presidente de la FIFA y su último intento de privatizar el Mundial. Por ello, el presidente de Estados Unidos ha querido mandar un mensaje de apoyo a su homólogo en la Federación Internacional de Fútbol Asociación a través de las redes sociales.

El intento fallido de Gianni Infantino de privatizar el Mundial ha sido la gota que ha colmado el vaso para que el mundo del fútbol, a través de las principales confederaciones del mundo, haga presión para intentar la dimisión del presidente de la FIFA. La creación de la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE) para inyectar capital privado al campeonato del mundo y cuyo plan habría ocultado a las federaciones que forman parte de la FIFA, ha sido el detonante definitivo para que UEFA, AFA y Concacaf publicaran una carta contra el presidente de la FIFA.

En la misiva, las tres confederaciones criticaron a Infantino por su propuesta de venta de una participación en los derechos comerciales del Mundial, así como por los movimientos realizados posteriormente, entre ellos la retirada de la propuesta y una reunión de un reducido grupo de dirigentes de la FIFA en Marruecos. En el comunicado, dejaron claro que esto suponía un «error de juicio» y que se llevó a cabo «mediante el engaño».

«El liderazgo en el fútbol no es una posesión, no va de aferrarse —o pedirlo— al poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que da su confianza. Y cuando esa confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confía la autoridad, se abandona ese deber», manifestaron en la carta firmada por Salman bin Ibrahim al Khalifa (AFC), Victor Montagliani (Concacaf) y Aleksander Ceferin (UEFA).

El mensaje de Donald Trump a Infantino

Gianni Infantino aún cuenta con el apoyo de la Conmebol (Sudamérica) y la CAF (África) y también de un Donald Trump que ha salido en su defensa en las últimas horas con una publicación a través de las redes sociales. En ella, el presidente de los Estados Unidos ha manifestado que Gianni Infantino y que sería un terrible error reemplazarlo como máximo mandatario de la FIFA.

«FIFA cometería un terrible error si, por alguna razón, llegan a considerar reemplazar al presidente Gianni Infantino. Es fantástico, habiendo presidido la Copa del Mundo más exitosa, por cuatro veces. Si se va, nunca será tan exitosa y rentable otra vez», escribió Donald Trump a través de su cuenta oficial de las redes sociales.

Curiosamente, uno de los principales motivos del conflicto entre la FIFA y estas tres confederaciones está en la escandalosa suspensión de la sanción al jugador de los Estados Unidos, Folarin Balogun, para que pudiera disputar los octavos de final del Mundial. Según confesó en una rueda de prensa celebrada en el Salón Oval, fue el propio Donald Trump el que telefoneó a Infantino para que levantara una sanción que puso patas arriba el mundo del fútbol.